報告：貴金屬市場規模有望在5年內突破4,000 億美元

印度諮詢公司 Fortune Business Insights 的數據顯示，全球貴金屬市場規模到 2028 年預估將達到 4,031 億美元，高於 2021 年的 2,750 億美元。

該公司在最新發布的報告中表示，在 2021 年至 2028 年期間，貴金屬市場複合年增長率 (CAGR) 預估為 5.6%。

報告中指出，黃金將在貴金屬市場發展中發揮至關重要的作用。與股票、債券或房地產等其他投資相比，黃金等大宗商品的風險較低，因此相關投資仍在增加，帶動市場擴張。

投資人將黃金視為身分地位象徵和投資避風港的觀念，極大地促進市場的成長。黃金相關投資預計將成為 2021 年至 2028 年間成長最快的部分。

報告中也強調，珠寶需求也主要驅動因素之一。可支配收入的增加和生活方式改變是推動貴金屬市場成長的因素之一。

由於黃金和白銀在東南亞國家的婚禮中至關重要， 因此，在該地區人口不斷增長和消費者消費能力上升的情況下，都將有助於貴金屬市場增長。

白銀也預期將從持續擴大的電氣和電子業中受惠。與此同時，鉑族金屬將受惠汽車催化轉換器的應用。「汽車業是鉑金和鈀金的主要消費者，主要用於催化轉換器。此外，人們環保意識不斷提高，以及汽車碳排放相關法規不斷改變，將大大增加催化轉換器相關的鉑族金屬的需求。」報告中說道。

IMARC Group 則是在一份報告中表示，全球貴金屬市場去年達到 1985 億美元，預估到 2028 年將僅擴大至 2675 億美元，而 2023 年至 2028 年的複合年增長率為 5.49%。