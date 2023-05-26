上看4.5萬美元？摩根大通：黃金價格+區塊減半 比特幣可望上漲

摩根大通策略師指出，比特幣 5 月大部分時間走跌，但近期黃金走勢若能當指引，那麼比特幣應該就快走高。

一些投資者認為比特幣和黃金可以互換，兩者都應可保值和通膨避險作用，儘管加密貨幣實際上這些功能一直欠佳，近期雖然加密貨幣仍有散戶買進，但機構投資者大部分仍堅持購買黃金。

即使納入此偏好考量，若假設比特幣和黃金可以互換，以黃金當前略低於每盎司 2000 美元的價格，意味著比特幣價格應為 45000 美元，較比特幣當前約 26200 美元的水準高出不少，

當然，比特幣被用於價值儲存僅 14 年時間，而黃金早已有數千年歷史，因此這個前提假設有些不牢靠。

比特幣價格另一個潛在支撐力可能來自明年 4 月或 5 月的「區塊減半」，區塊減半是指降低單位時間內生成加密貨幣單元的過程。 具體而言，區塊減半將減少提供給礦工的區塊獎勵，從而實現的周期性區塊減半事件。

分析師寫道，在其他條件相同的情況下，區塊減半會讓比特幣的開採成本上升一倍，達到約 4 萬美元。過去，生產成本一直是加密貨幣價格的下限。

但這不代表摩根大通分析師看漲數位資產。短期內比特幣和其他加密貨幣均面臨嚴厲的監管抨擊，恐令機構更難持有加密貨幣，也令產業發展更加困難。加密貨幣交易平台 FTX 倒閉，令各加密貨幣價格潰敗，過去幾年涉足加密貨幣領域的多數投資者都僅能認賠出場。

該分析師寫道：「美國監管單位的打擊是一大不利因素，加密生態系統銀行網絡的不穩定以及去年 FTX 崩潰，這些都可能縮限加密貨幣潛在的上行空間。」