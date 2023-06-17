義大利政府祭出「黃金權力」 限制中化集團對倍耐力影響力

義大利政府周五 (16 日) 表示，已採取措施限制中國中化集團對輪胎製造商倍耐力 (Pirelli) 的影響，包括公司董事會的戰略決策須經多數具資格的董事同意。

中化集團 3 月通知義大利政府，計劃更新與倍耐力執行長普羅維拉 (Marco Tronchetti Provera) 旗下控股公司 Camfin 之間的股東協議。

普羅維拉上周以「公司獨立性受到威脅」為由，要求義大利政府出手限制中資股東的影響力，因為擬議中的協議將允許中化集團任命更多董事會成員，並有可能選擇倍耐力未來的執行長。

在中西國家關係進入緊張階段之際，義大利政府根據《黃金權力》規則審查該協議。《黃金權力》規則可檢視與干預外資併購當地企業，進而保護對國家具有戰略意義的資產。

除了董事會決策須 80% 以上具資格的董事同意外，義大利政府還提出一些保護倍耐力輪胎內的網路傳感器技術的具體措施。

該技術應用在多個領域，包括：工業自動化、機器對機器通信、機器學習、先進製造、人工智慧、關鍵傳感器和執行器技術、大數據和分析。

總部設在米蘭的倍耐力擁有 150 年的歷史，是國際知名工業品牌之一，更被許多義大利人視為國家的驕傲，專門為法拉利 (Ferrari)、保時捷 (Porsch) 和 BMW 等高端汽車製造商生產高端輪胎，並且是一級方程式 (Formula One) 賽車的唯一供應商。

中化自 2015 年來一直是倍耐力的最大投資者，並在倍耐力於 2017 年上市後擁有其 37% 的股份。

媒體無法立即聯繫到中化集團置評，而倍耐力拒絕置評。

義大利政府出手限制中化集團對倍耐力控制權之際，適逢該國是否與中國續簽「一帶一路」倡議的夥伴關係。

義大利 2019 年率先加入中國「一帶一路」倡議，不僅是第一個，也是迄今唯一一個加入該倡議的七國集團 (G7) 國家。批評人士認為，該倡議控令中國當局得以控制他國敏感技術和重要基礎設施。

「一帶一路」的設想是通過大量基礎設施支出重建舊絲綢之路，將中國與歐洲連接起來。