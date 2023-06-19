博晟營運三箭齊發 拚2025年現金流轉正

博晟生醫 (6733-TW) 營運三箭齊發，包括擴充台灣產品線、將在日本設廠瞄準全球市場，以及將台日產品銷售至中國，加上大型臨床試驗進入尾聲，研發費用降低，目標 2025 年現金流轉正。

董事長陳德禮表示，台灣產品線除了既有抗生素與愛膝康 (RevoCart) 一次性軟骨修補系統持續增加外，透過併入韶宇醫學取得脂肪幹細胞 (SVF) 的產品與技術，該產品已經獲得台灣藥證，近期開始出貨給醫生測試，預計明年中有望放量出貨、營收貢獻同步放大。

博晟旗下骨生長因子 (OIF) 授權給日本公司 Fujimoto 負責後續開發，其應用在骨折不癒合的臨床試驗，預計明年展開三期臨床，將會爭取最低收案量、約 30 人，若收案人數順利展開，規劃一年完成收案、觀察期 9 個月。

由於博晟已在日本設立子公司，將與 Fujimoto 結合各自優勢，在日本打造生產製造廠，規劃 2024 年開始動工、2025 年投產，未來產品會以 Made In JP 銷往全球。

陳德禮指出，雖然既有產品毛利率高達 50-70%，不過近年仍有大型臨床試驗持續進行、研發費用高，導致營運仍陷入虧損，預期產品試驗進入尾聲，未來研發費用可從目前的 1.5 億元降至 1 億元以下。

法人預期，博晟在三大策略下，今年營收有機會突破 1 億元，2025 年營收倍增至 3 億元，同時達到現金流損益兩平。