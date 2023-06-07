抗生素納健保+簽約金到手 博晟累計營收翻倍、超越去年全年

骨科醫材廠博晟生醫 (6733-TW) 受惠抗生素取得健保給付，以及認列骨生長因子 (OIF) 日本簽約金，推升 5 月營收 2874 萬元，創新猷，月增 530.56%、年增 1393.04%；累計前 5 月營收 4411 萬元，年增 404.58%，超越去年全年並同創新高。

法人預期，博晟在抗生素產品銷售倍增、認列簽約金，以及愛膝康 (RevoCart) 一次性軟骨修補系統維持穩定成長下，今年營收 1 億元目標有望順利達陣。

董事長陳德禮表示，抗生素今年 4 月健保給付生效後，銷售量較過往平均成長 4 倍、5 月更跳增至 9 倍，合計銷售量已經超過去年全年，目前在醫學中心通路的覆蓋率有 6 成，預計年底覆蓋率可達 9 成。

博晟看好，抗生素今年銷售量有機會是去年的 6-10 倍，並成為今年營收成長主要動能，目前抗生素還在銷售成長初期，看好未來兩三年持續高速成長。

博晟開發的骨生長因子 (OIF) 與日本公司 Fujimoto Pharmaceutical Corp. 簽訂授權合約，由 Fujimoto 負責 OIF 於日本臨床試驗及取證上市的全額費用，博晟除了可減少研發支出外，也可共享臨床試驗數據，且該產品上市銷售後將收取雙位數的銷售分潤。

日本公司透過 OIF 展開骨折不癒合的二期臨床試驗，預計今年第三季發布二期臨床試驗結果。

另外，與中國夥伴的商業洽談即將進入最終階段，預計於今年簽訂合作合約；台美脛骨骨折二期臨床試驗進入最後 10 位病患收案階段，預計今年底可全數收案完成。