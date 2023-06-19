泰山股利政策髮夾彎太晚公告？ 證交所：申報公告符合規定

老牌食品廠泰山 (1218-TW) 經營權易主，現金股息從原本每股擬配發 4 元縮水剩 0.56 元，引發市場譁然。對此，證交所表示，泰山在召開董事會及記者會完成公告申報符合規定。

泰山 16 日召開董事會後，同日晚間舉行重大訊息記者會，宣布每股配發現金股息將由原本的 4 元改為 0.56 元，現金股息大幅縮水讓泰山今 (19) 日股價重挫 7%，終場收在 28.55 元。

對於泰山在股利政策大轉彎，金管會日前表示，依規定必須在原本訂定停止過戶日 12 個營業日前公告，泰山 7 月 6 日為停止過戶日，因此泰山最晚必須在 6 月 16 日中午前公告股利調整。

但市場質疑，泰山 16 日晚間才公告股利政策調整，已經超過金管會訂定的期限，恐影響投資人權益。

對於市場質疑，證交所表示，泰山股利政策調整，證交所先前提供資料給主管機關表示，請泰山必須在 6 月 16 日中午 12 點辦理公告，原因是泰山新選任經營團隊尚未取得經濟部變更登記，其公告申報權限受到限制。

證交所表示，泰山如欲調整股利金額，應儘早辦理公告申請，以利證交所進行審核確認後開放公告權限，其並非為法定公告之最後期限。

證交所指出，泰山 6 月 16 日上午召開董事會討論股利調整事宜，為求審慎及保護投資人權益，證交所請其當日務必親赴證交所召開記者會說明，才能對外發布重大訊息並公告。

證交所表示，基於公告權限的開放及相關審核程序進行，同時考量相關公告不宜於盤中發布等，因此泰山在召開董事會及記者會後完成公告申報作業符合規定，不會影響後續股利變更配發時程。

但證交所強調，後續會持續注意本案後續發展，如發現有重大異常或違規情事，將依規進行相關處置。