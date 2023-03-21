〈博晟展望〉兩產品銷售增+海外布局發酵 全年營收再倍增

骨科醫材廠博晟生醫 (6733-TW) 營運將進入成長期，隨著旗下抗生素產品美諾幸凍晶注射劑納入健保、愛膝康 (RevoCart) 一次性軟骨修補系統擴大銷售，以及海外布局發酵，法人估，今年營收至少成長 2 倍。

博晟開發的一次性自體軟骨修補系統、商品名愛膝康 (RevoCart)，已導入三總、中榮、高醫、成大等大型醫院，該產品屬於自費產品、價格高，費用約 40-50 萬元，自去年中開始調整銷售策略後，目標三年內要銷售 800 組。

愛膝康除了提升國內銷售量外，也在部分亞太地區簽訂經銷商合約，包括中國海南特區、馬來西亞及越南等地，並同步於中國、新加坡、泰國、菲律賓、印尼、柬埔寨等國辦理自行取證，預計明、後年完成取證後進入市場銷售。

博晟旗下產品都是委外生產，因應未來成長需求，在新竹建置新廠，預計今年第四季完成工廠查驗登記，陸續將產品轉移到新竹廠，明年第一季開始生產自有產品，看好生產規模擴大後，產品成本可望下降約 30%，同時進一步帶動毛利表現。

博晟表示，去年公司達成營收成長 3 倍的目標，今年營收有望較去年再增加 2-3 倍，未來隨著醫療院所通路的持續佈建，自有工廠完成查驗登記，以及海外國家的取證逐漸完成，對長期營收有望逐步擴大。