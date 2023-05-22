〈博晟法說〉抗生素納健保出貨量倍增 上修全年營運展望

博晟 (6733-TW) 今 (22) 日舉行法說，隨著抗生素產品美諾幸凍晶注射劑 (Minocyclin) 納入健保，醫院使用量擴大，今年出貨量從 5 萬劑上修至 10 萬劑，加上愛膝康 (RevoCart) 一次性軟骨修補系統穩定成長、日本簽約金預計本季入帳，全年營收有望倍增、突破億元。

博晟抗生素產品今年 3 月取得健保署核准納入健保給付，已導入 43 家醫院，隨著醫院陸續完成產品換約，出貨量從過去的每個月 1000 多支，5 月出貨量倍增至 6000 支。

抗生素產品為博晟今年主要營收動能，年底前還會導入兩家醫學中心，因此全年出貨量上修至 10 萬支，比去年成長 10 倍，明年則擴大至 20 萬支。

另一產品愛膝康 (RevoCart) 一次性軟骨修補系統為博晟中期成長引擎，近期調整銷售策略，轉為自行建立銷售團隊，藉此降低經銷商利潤，終端售價也從 40 萬元降至 25 萬元。

截至 4 月底，愛膝康出貨量約 60 組，目標全年出貨量可達 200-250 組，明年則有機會 500 組，由於該產品還需要時間布局，要有爆發性成長大概還要 2-3 年時間。

法人預期，博晟在抗生素產品銷售倍增、愛膝康維持穩定成長下，今年營收上看 1 億元，目標 2025 年營收達到 3 億元規模，就有望開始獲利。

產品臨床試驗進度方面，高階骨再生產品骨生長因子 (OIF) 應用於開放性脛骨骨折的台美二期臨床試驗，已完成 24 例收案，今年底前有望完成 35 人收案，預計 2024 年中會有期中數據。

此外，該產品在日本執行的骨折不癒合臨床試驗已於 2022 年完成，今年第三季將取得數據分析，同時本季會取得一筆簽約金，未來三期臨床試驗將全數由日本夥伴出資進行。