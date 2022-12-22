桃園Eco-Schools認證數冠全台 近8成來自黑松夥伴學校

環保署日前進行今年度「臺美生態學校 Eco-Schools」認證表揚，黑松教育基金會「綠 + 校園計畫」夥伴學校–大安國小獲頒最高榮譽綠旗再認證，而長庚國小、德龍國小也分別獲銀牌及銅牌肯定！桃園地區夥伴學校屢獲 Eco-Schools 認證，黑松教育基金會扮演重要推手，也讓桃園成為全臺 Eco-Schools 小學認證數量首位。

黑松指出，從導入聯合國生態學校知識開始，黑松教育基金會鼓勵師生自發性檢視校園周遭的環境問題，並以行動實踐解決方案、提升孩子的環境意識及土地關懷、培養自主解決問題的能力，亦舉辦多元培力工作坊活動，透過系統性的步驟規劃為夥伴學校持續蓄積發展生態學校的能量。

黑松教育基金會以實踐教育行動回饋社會，推動「綠 + 校園計畫」協助學校發展環境教育、鼓勵孩子自主組成生態行動團隊改善校園環境。「綠 + 校園計畫」推動六年多以來，與 28 所桃園地區國小結為夥伴學校，以「增能、陪伴、擴散」的三大行動要素協助夥伴獲得環保署「臺美生態學校 Eco-Schools 認證」，目前共累計綠旗 8 面、銀牌 19 面、銅牌 24 面的成績，黑松基金會也是目前於桃園市推動生態學校認證的最大單位。

環保署 21 日舉辦年度「臺美生態學校 Eco-Schools 認證」頒獎典禮，表揚 2022 年獲得 Eco-Schools 認證的學校，而今年二度獲頒最高榮譽綠旗認證大安國小與分別獲得銀牌及銅牌認證的長庚國小、德龍國小，皆為黑松教育基金會「綠 + 校園計畫」的夥伴學校，大安國小也替桃園再添最高榮譽綠旗，而桃園今年也維持「全台小學累積認證數最多縣市」的佳績。在所有桃園地區獲得認證的學校中，有將近八成來自黑松教育基金會「綠 + 校園計畫」的夥伴學校，可見黑松基金會深耕在地的努力，以及投入環境守護行動的豐碩成果。黑松教育基金會董事長張斌堂表示：「教育是個雙向且持續的過程，我們相信任何微小的改變，都能讓價值綻放。」

桃園素有「千塘之鄉」美名，而今年再獲綠旗認證的桃園大安國小，活用校園周遭豐富的埤塘生態，讓水土保持、生態教育等概念不只透過課堂落實，還直接搬至教室外的場域，學校舉辦親子埤塘健走，協助孩子了解保護生態的重要性，也親身體驗桃園特有的水文文化。環境教育的傳遞不僅限於校園內，大安國小更跨進鄰近社區、成立「水土保持教室」，分享學校推動環境教育成果並擴散社區參與，擴大影響力。

黑松教育基金會媒合夥伴學校的資源與經驗，透過校際交流建立互助夥伴關係，更達成聯合國 17 項永續發展目標 (SDGs) 指標中「夥伴共好」的概念。今年 11 月甫落幕的「臺美生態學校際交流會」便安排新埔國小及瑞梅國小兩間各具生態環境特色的夥伴學校進行交流，當天以切身相關的「水資源」出發，透過瑞梅國小「水生植物生態池」參觀，進一步思考如何守護水資源及生態；會中兩校更積極交流能源、永續食物等議題。