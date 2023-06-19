〈台股盤前〉資金派對尚未結束 類股良性輪動換手爲主軸

台北股市 16 日收盤中加權股價指數下挫 46.07 點 0.27%，收盤指數報 17288.91 點，成交值大舉放大到 4580.25 億元，大盤在日 K 線連五紅收一黑棒且指數下跌，但市場專家指出，台股大盤在 5 日線不被跌破之下，仍將維持偏多格局，資金派對尚未結束。

就上周六早晨美股收盤的數據來看，美股道瓊指數下跌 108.94 點，或 0.32%，收 34,299.12 點。那斯達克指數下跌 93.25 點，或 0.68%，收 13,689.57 點。標普 500 指數下跌 16.25 點，或 0.37%，收 4,409.59 點。費城半導體指數下跌 34.91 點，或 0.94%，收 3,673.14 點。而台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.61%。

台北股市在預期疫情解封、暑假將至的有利預期心態下，資金量能充沛，觀光、餐飲、航空仍將領軍，證券分析師黃漢成表示，台股在高檔震盪整理，並產生良性輪動，在連假前看好觀光、航空類股的業績表現，而 AI 概念股等先前強勢股，反攻企圖明確。

今年的 5 月中旬起，外資全面作多台股，買超的重心集中在台積電 (2330-TW)）、電子權值股與 AI 概念股，最大基本面原因是台積電與輝達 (NVDA-US) 的 AI 帝國將改變未來，同時，今天媒體也在關注 Google 衝刺 AI，媒體報導 Google 傳找聯發科 (2454-TW)）合作，攜手打造最新 AI 伺服器晶片，並將以台積電 5 奈米製程生產，力拚明年初量產，象徵聯發科正式跨足當紅的 AI 伺服器相關晶片領域。

6 月 16 日三大法人外資及陸資買超、投信賣超、自營商買超，合計買超 46.99 億元。自營商買超 54.59 億元，投信賣超 40.56 億元，外資及陸資買超 32.96 億元。其中，三大法人買超台積電 4831 張，賣超聯發科 3807 張。