未「降息」！ 中國央行超額平價續作MLF

中國央行周一（15 日）未宣布「降息」，但央行官員連續第六個月超額續作中期借貸便利（MLF），顯示在多項經濟數據顯示復甦動能疲弱之際，央行出手提振經濟。

中國央行周一宣布，展開人民幣（下同）1,250 億元 MLF 操作和 20 億元公開市場逆回購操作，以滿足金融機構需求。央行把 MLF 操作的利率維持在 2.75% 的水準。本周有, 1000 億元 MLF 到期。

央行已經連續第六個月超額續作 MLF，上次調整 MLF 利率是去年 8 月，當時央行把 MLF 操作和公開市場逆回購操作的中標利率下降 10 個基點。

華僑銀行利率策略師 Frances Cheung 說，雖然央行的淨流動性注入金額偏小，但此舉向市場釋出一個信號：央行透過量化工具持續支持經濟成長。

此前中信證券則表示，4 月經濟數據顯示經濟狀態冷熱分化，進入 5 月以來，供需兩端數據持續分化。因此，從經濟基本面偏弱層面來看，決策官員可能會考慮加強支持實體經濟的力道，採取降息行動。

不過，中信證券也說，MLF 降息的緊迫性也不強，也可能本次不降息。央行總裁易綱曾在 3 月表示，目前實際利率比較合適，且如果央行下調 MLF 利率，很可能也要調降貸款市場報價利率（LPR）和貸款利率，進一步壓縮銀行息差，為銀行帶來壓力。