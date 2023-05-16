未出現通縮！中國央行Q1貨幣政策釋七大信號

中國人民銀行（央行）周一（15 日）表示，仍擔憂全球經濟形勢，但央行官員對國內經濟保持樂觀，認為需求收縮等「三重壓力」緩解，且經濟未出現通縮。

中國央行在周一發布《2023 年第 1 季度中國貨幣政策執行報告》，總基調基本延續 4 月 28 日中共中央政治局會議、4 月 7 日央行第 1 季例會的說法，包括：對上季經濟偏滿意，但「內生動力還不強、需求仍然不足」，強調「穩健的貨幣政策要精準有力，信貸要總量適度，節奏平穩」，並表示經濟「沒有出現通縮」。

上述報告也出現不少新變化，包括刪除「不搞大水漫灌」，刪了「警惕未來通膨反彈壓力」，新增「海外金融穩定風險上升，防範境外風險向境內傳導」，新增疫情「傷痕效應」尚未消退。

此外，央行在四個專欄中分別分析利率水準如何把握、M2 和存款高增、矽谷銀行事件啟示、今年通膨階段性回落等熱點問題。

國盛證券首席經濟學家熊園與宏觀研究員穆仁文認為，這次央行釋出以下七大信號：

信號 1：央行仍然擔憂全球經濟形勢，但央行官員對國內經濟保持樂觀，認為「經濟成長好於預期，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱『三重壓力』得到緩解」。儘管如此，央行也強調，「當前外部環境更趨複雜嚴峻，國內經濟內生動力還不強，需求仍然不足」，包括海外央行政策緊縮效應顯現、國內疫情「傷痕效應」未消退、居民收入預期還在恢復、青年就業壓力大等。

信號 2：央行對海外通膨仍不樂觀，認為「高通膨仍較為頑固」。相較下，央行官員認為，「國內通膨水準處於溫和區間」，並刪去「警惕未來通膨反彈壓力」表述，強調「當前經濟還處於恢復發展過程中，有效需求不足仍是主要矛盾」。

信號 3：貨幣政策基調最大變化是刪除「不搞大水漫灌」、新增「防範境外風險向境內傳導」，其他整體上延續 4 月 28 日中共中央政治局會議、4 月 7 日央行第 1 季例會等表述，強調「穩健的貨幣政策要精準有力」，突出信貸「總量適度，節奏平穩」，並延用去年第 4 季報告的其他表述，如「搞好跨周期調節」、「三個兼顧」（兼顧短期和長期、經濟增長和物價穩定、內部均衡和外部均衡）、「結構性貨幣政策工具聚焦重點、合理適度、有進有退」等。

信號 4：央行繼續強調「房住不炒、因城施策、防範化解房企風險、三穩、三保」等。

信號 5：上季貸款加權平均利率小幅上升，且專欄分析合理把握利率水準的原則。

信號 6：專欄分析近期 M2 和存款高增，指出「中長期貨幣和存款的增長，主要是經濟發展和貨幣化進程帶動」，近期「M2 和存款的較快增長很大程度是宏觀政策適度發力、市場主體行為變化的體現」，中長期「貨幣供應量和社會融資規模增速與名義經濟增速保持基本匹配，實現了較快增長和較低通膨的優化組合」。

信號 7：專欄總結矽谷銀行事件對國內金融市場的四大啟示，包括貨幣政策應避免大放大收、處置金融風險要迅速且強力等。