今年首宗自行車廠籌資案完成募集 明係2億元CB周一掛牌交易

自行車整車廠明係 (6804-TW) 掛牌以來首度進行市場發債籌資已完成，發行 2 億元無擔保可轉換公司債 (CB)，募得約 2.08 億元，且已收足債款，將在 19 日上櫃掛牌交易，爲自行車產業今 (2023) 年以來首筆完成的市場籌資案。

明係這筆 2 億元的無擔保可轉換公司債發行案，每股轉換價爲 71.2 元；同時，明係向金管會申報獲准的還有計畫發行 5000 張現增新股，如以暫定現增股發行價每股 46 元計算，還將募集 2.3 億元資金。

同時，明係計畫赴越南投資設廠案也有進展，將在越南平陽省的新加坡工業園區建置生產，預計 2024 年年底開出首期產能。明係主管指出，計畫赴越南投資的新廠區全部投產後的規模將與台灣廠產能相同，年產能設計可達 20-30 萬台自行車。

明係計畫赴越南投資設廠案投資金額約 3.5 億元，將在越南平陽省的新加坡工業園區內簽約取得 3.36 萬平方公尺 (1.03 萬坪) 建廠土地，以建廠時間估算，預計在 2024 年年底開出第一期的年產 7-8 萬台自行車產能。此一越南設廠計畫，主要也是針對未來歐盟市場的未來成長性而規劃。

目前自行車廠巨大 (9921-TW) 及自行車應用複合材料廠拓凱 (4536-TW)，鏈條廠桂盟 (5306-TW) 都已完成在越南的投資設廠。

明係 2023 年第一季營收爲 8.84 億元，季減 22.58%，年增 31.14%，單季稅後純益 3876 萬元，創歷史同期新高，單季每股純益爲 1.29 元。明係首季營收走高主要因上游零組件供料情形較改善，中高階自行車市場需求強勁。

2023 年首季在中高階產品需求仍旺盛下，第一季營收以 8.84 億元改寫歷史次高，明係 5 月營收爲 2.85 億元，創歷史同期新高，月減 9.1%，年增 17.04%，累計前 5 月營收 14.83 億元，年增 26.68%。

明係 2023 年預估全年銷售目標爲 8.2 萬台自行車，持平於 2022 年，但出貨結構的改善及單價的成長，將進一步推升營收。