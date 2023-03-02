自行車廠明係去年純益創新高 EPS達5.82元擬配息2.6元

自行車廠明係 (6804-TW)去 (2022 ) 年營收及稅後純益雙雙改寫歷史新高，明係今(2) 日公布最新財報，2022 年稅後純益 1.71 億元，創新高，年增 2.46 倍，每股純益 5.82 元，擬配息 2.6 元，以今天收盤價計算，股息現金殖利率 4.78%。

明係 2022 年營收 33.23 億元，年增 84.72%，今年在中高階產品接單仍成長，且上游零組件供料情形改善，預估全年營運將再成長。同時，就目前的明係接單預估，首季營收將達 9 億元，年增 33.55%，

明係 2022 年第四季營收 11.42 億元，毛利率 10.75%，季增 2.14 個百分點，年減 1.31 個百分點，稅後純益爲 4999 萬元，季增 21.15%，年增 57.74%，每股純益爲 1.67 元。

明係 2022 年全年營收 33.23 億元，毛利率 10.6%，年增 1.26 個百分點，稅後純益 1.71 億元，創新高，年增 2.46 倍，每股純益 5.82 元。

展望 2023 年，明係指出，全球節能減碳意識抬頭，歐美市場持續以政策推動自行車代步通勤趨勢，持續帶動高品質、輕量化與高單價的電動自行車強勁成長，明係表示，目前高階自行車及 E-bike 需求仍大於供給，持續看好 2023 年歐、美 E-bike 需求強勁；加上環保意識提高，歐美各國政府提倡節能減碳，持續建構友善的騎乘環境，鼓勵自行車通勤解決交通壅塞問題，都會帶來更多新的騎乘人口，公司對自行車產業未來成長仍深具信心。