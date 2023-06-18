洪士琪花不到億元，就拿下新光金38％委託書！83歲陳淮舟接新光金董座，有兩場硬仗要打

撰文 ‧ 梁任瑋

新光金經營權變天！洪士琪率領改革派擊敗了吳東進公司派，正式入主，在戰後餘燼中，新光金要怎麼往前走，都不會是一場好打的仗。

6 月 9 日早晨 7 點，車水馬龍的台北市南京東路五段，一如往常湧現趕著上班的人潮。但這一天，沉靜許久的新光松山金融大樓（原中華開發大樓）門口卻排著長長人龍，他們多半是持股新光金控逾 10 年的小股東，要參與當天的董事改選。

股東會馬拉松式開了 6 小時，下午 3 點結果終於揭曉：新光金成立 21 年來經營權正式變天！「改革派」洪士琪除在 15 席董事席位中搶下十席，更一舉突破三分之二的絕對優勢，並取得審計委員會多數席次，贏得相當漂亮。

反觀以新光金控創辦人吳東進為首的「公司派」僅攻下 5 席，連他擔任金控總經理的二女兒吳欣儒當晚也宣布辭任總座，確定在這場台灣金控史上，兄弟內鬥最赤裸的經營權大戰中敗下陣來。

在當日新光金股東會進入尾聲之際，新光金內部誰也沒想到，甫拿下最高票當選的獨董陳彥希，旋即宣布傍晚五點半接著舉行董事會，導致公司派當選的五位董事措手不及，多以缺席回應，僅獨董許永明隻身前往。

改革派在董事會擁有絕對優勢的席次下，立刻選出前彰銀董事長、曾任台新金控總經理的陳淮舟擔任董事長，而非原先呼聲極高、吳東進也認同的前保險局長魏寶生。

外界好奇，獲選任為名譽董事長的吳東進，為何吞下新光金成立 21 年來最慘烈敗仗？

洪士琪改革派用委託書奇襲

股權會說話。攤開雙方陣營股權分布，儘管改革派枱面上只持有新光金 12.5％股權，與吳東進派的 11％差距不大，但前者這次能大獲全勝，關鍵就憑藉徵求而來的 38％股權委託書，以及先卯足全力在三席獨董中搶下兩席，至於一般董事則平均配票的精準配票策略。

這也讓洪士琪在選前即有信心掌握「坐八望九」的席次，開票後竟拿下超乎預期的十席，其中更包含兩席獨董，因此掌握審計委員會主導權，獨董陳彥希更創下第一高票佳績，跌破眾人眼鏡。

據本刊掌握消息，改革派此次徵求委託書所投入的費用並不高，一張價格僅 2、30 元，加總整體的委託書費用還不到 1 億元，可謂將「以小搏大」的精神發揮得淋漓盡致。

一位不具名證券業者分析，由於新光金公司派不想浪費資源徵求委託書，改革派在沒有競爭者下，收購過程相對輕鬆，否則以過往金融業委託書大戰經驗，一張委託書行情最高甚至曾喊到 2 百元，若真如此，這次市場派沒有砸個 10 億元來玩，恐怕勝負難料。

公司治理專家、陽明交通大學資管與財金系教授葉銀華表示，一般來說，沒有實質股權而透過徵求委託書爭奪經營權，對於公司治理來說並不正面。政大法律系教授方嘉麟則認為，委託書的徵求人最好揭露更完整資訊，讓其他股東可以更了解徵求人的經營計畫和理念。

但葉銀華強調，這次新光金股東會跟過去的惡鬥不同，股東們願意支持改革派，或許代表他們認同改革派的理念，低價拿到的徵求委託書就是最好的證據。

另一方面，當新光金公司派察覺很可能「大意失荊州」，要發動幾乎為時已晚，不僅各大券商委託書通路早被改革派卡位，最後公司派僅掌握 3.8％委託書，連與持股 18％至 19％的外資股東溝通的時間都遲至最後一刻才展開，且僅派出新光金董事林伯翰與外資說明。

來源：《今周刊》 第 1382 期

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