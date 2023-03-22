明係擬以自有品牌E-Bike切入台灣市場 並赴越南設廠

自行車廠明係 (6804-TW) 去 (2022 ) 年營收及稅後純益雙雙改寫歷史新高，全年稅後純益 1.71 億元，創新高，年增 2.46 倍，每股純益 5.82 元，董事長江永平指出，明係預計投資越南設廠爭取歐盟商機，同時，也將以自有品牌電動輔助自行車切入台灣地區市場的銷售。

明係今 (22) 日在台北國際自行車展展出與信邦電子 (3023-TW) 合作開發整合電機系統在展位中亮相，設計可以騎乘在碎石路面公路車 Gravel 車架，對於 2023 年的營運走勢，江永平態度保守，雖然出現原有客戶砍單，但積極開發高階新車款及引進新客戶，預估今年出貨維持去年的 8.2 萬台水準。

江永平指出，繼高階自行車以自有品牌切入台灣市場銷售之後，預計明年以自有品牌電動輔助自行車透過台灣通路在市場銷售。同時，也規劃赴越南投資設廠，但沒有時間表。

因歐盟對 E-bike 的需求持續暢旺，加上越南與 10 多個國家簽訂 FTA 後，2025 年許多產品都會降到零關稅，越南自行車出口到歐洲國家，將可大幅降低關稅，提高市場競爭力。也因此，巨大 (9921-TW) 集團規畫在越南平陽省打造新廠，複合材料廠拓凱 (4536-TW) 在越南新設平陽廠生產自行零組件也已正式啟用。

明係 2022 年全年營收 33.23 億元，毛利率 10.6%，年增 1.26 個百分點，稅後純益 1.71 億元，創新高，年增 2.46 倍，每股純益 5.82 元，擬配息 2.6 元。