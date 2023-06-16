路透：習近平會晤比爾蓋茲 稱歡迎美國公司把AI技術帶進中國

路透周五（16 日）援引知情人士消息報導，中國國家主席習近平與比爾 ‧ 蓋茲討論了人工智慧（AI）在全球崛起的議題，並表示歡迎包括微軟在內的美國公司將他們的 AI 技術帶到中國。

其中一位知情人士表示，雙方在周五的會議上，習近平還討論了微軟在中國業務的發展。中國官方媒體發表的雙方會議報導中，也沒有提到習近平和蓋茲在會議上對 AI 的評論。

截稿前，比爾與美琳達 · 蓋茲基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）對上述消息並未多做評論，而中國國務院新聞辦公室和微軟沒有立即回應置評請求。

習近平此前曾表示，中國需要抓住利用 AI 推動經濟發展的機會，但也警告 AI 的風險。目前中國正在考慮一項關於 AI 技術的新法律以及生成式 AI 的規則。

他與蓋茲的會晤正值美中關係處於幾十年來的最低點，而 AI 是個關鍵的引爆點。

美國制定一系列旨在限制中國 AI 發展的出口管制措施，而中國則透過打擊諮詢公司和禁止美國金片製造商美光 (MU-US) 在中國的部分銷售，讓外國商界感到不安。

微軟是 OpenAI 的投資方，OpenAI 的聊天機器人 ChatGPT 去年在全球引發 AI 熱潮並蔓延至中國。雖然 OpenAI 與 ChatGPT 並未被中國當局封鎖，但 OpenAI 不允所包括中國和香港在內的一些國家用戶登入。

微軟進入中國已有 30 多年，並在中國設有一個大型研究中心。百度 (BIDU-US) 的必應（Bing）入口網站是中國所謂的防火長城 (Great Firewall) 內唯一可以訪問的外國搜尋引擎，儘管其有關敏感話題的搜索結果仍受審查。

蓋茲是微軟的聯合創始人，他在 2020 年退出微軟董事會，投身全球衛生、教育和氣候變遷相關的慈善事業。