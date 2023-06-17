科技大廠股東會、聯準會暫停升息、央行再打炒房 本周大事回顧

科技大廠包括英業達、緯創、和碩本周都召開股東會，並釋出最新樂觀展望，美國聯準會本周公布最新利率決策會議，結束連十次升息，符合市場預期，央行除了利率跟進凍漲外，更無預警再祭出第五波打炒房，以下是本周大事回顧：

Fed 結束利率連十升 預期年底前再升 2 碼

美國聯準會 (Fed) 周三 (14 日) 公布 6 月利率決策，聯邦基金利率維持 5-5.25%，結束連十次會議升息，符合市場預估，但最新點陣圖顯示，官員們預期年底前還會再升 2 碼。

主席鮑爾在記者會上表示，幾乎所有官員都認為年底前進一步升息是合適的，但拒絕透露 7 月是否會再度升息；聯準會此次調升未來兩年的利率預測，2024 年和 2025 年利率預估值中位數分別為 4.6% 和 3.4%，高於此前預估的 4.3% 和 3.1%。

央行利率按兵不動 無預警出手打炒房

中央銀行週四召開第二季理監事會議，除決議利率政策暫時按兵不動，更無預警再次調整「選擇性信用管制措施」，新增規範自然人特定地區第 2 戶購屋貸款最高成數上限為 7 成，並在周五起實施，持續強化管理銀行信用資源，降低不動產授信風險。

央行本次重貼現率、擔保放款融通利率和短期融通利率分別為 1.875%、2.25% 和 4.125%，是連 5 個季度升息後，首次暫緩升息。

〈英業達股東會〉今年 AI 伺服器比重衝 1 成以上 明年出貨量雙位數成長

代工大廠英業達 (2356-TW) 周二召開股東會，針對 AI 趨勢，經營層指出，公司一直都在這個產業，預計今年 AI 伺服器出貨比重將成長至 10% 以上，明年出貨量將成長雙位數。

英業達董事會此次也選任創辦人葉國一次子葉力誠接任董事長、原企業電腦事業群總經理蔡枝安接任總經理；葉力誠表示，將會重新塑造品牌，讓更多不同產業認識英業達、提升公司識別，並與合作夥伴深化，看到不同的機會，都將是公司的利基點。

〈緯創股東會〉AI 趨勢推動 林憲銘：ICT 廠本益比 10-20 才是合理區間

緯創 (3231-TW) 週四召開股東會，董事長林憲銘表示，未來儘管大環境衝擊很大，但樂觀看待，而近期 AI 趨勢帶動緯創本益比回升，他認為台灣 ICT 廠本益比過去太低，在 10-20 才是合理區間。

〈和碩股東會〉積極布局新事業 明年車用營收衝 1 成、伺服器將明顯成長

和碩 (4938-TW) 週四召開股東會，和碩指出，近年持續拓展新事業，預期明年車用營收比重將上看 10%，除了既有客戶，今年底、明年初將有新客戶訂單啟動量產，車用除電動車，電動車相關產業也已開始布局，目標車用業務未來 2、3 年有更大步成長，資料中心業務未來 2 年也將顯著成長。

安謀傳至少和十家客戶洽談 IPO 投資 台積電、蘋果也在內

路透報導，軟銀集團 (SoftBank Group) 旗下 IC 設計商安謀 (Arm) 正在和英特爾、台積電和蘋果在內至少十家大客戶接洽，討論擔任首次公開發行 (IPO) 錨定投資者 (Anchor Investor) 的可能性。

其中一位消息人士透露，除了英特爾 (INTC-US) 以外，安謀接洽的客戶還有台積電 (2330-TW)(TSM-US)、Alphabet(GOOGL-US)、蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US) 還有三星電子。

〈漢磊股東會〉董座：已接獲 AI 伺服器相關訂單 今年化合物營收倍增

漢磊 (3707-TW) 周三召開股東會，董事長徐建華表示，EV、充電樁趨勢帶動 SiC 需求持續強勁，受惠近期 AI 伺服器需求顯著大增，GaN 訂單展望不錯，下半年將明顯放量，預估今年化合物半導體 (SiC、GaN) 營收將較去年近倍增。