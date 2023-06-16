〈中鋼股東會〉翁朝棟：鋼市拐點浮現 下半年比上半年好 明年優於今年

中鋼 (2002-TW) 今 (16) 日召開股東會，董事長翁朝棟表示，中國主要鋼廠 6 月跌幅比預期少、7 月則開出平盤，顯示鋼價底部訊號浮現，7-8 月將是拐點，後續需求可望慢慢浮現，下半年比上半年好、明年一定比今年好。

翁朝棟表示，隨著 COVID-19 疫情逐漸緩和，原預期全球經濟復甦會逐步明朗，但因全球金融體系動盪、貨幣緊縮、高通膨，及俄烏戰爭持續等因素，市場需求回升不如預期，近期中國鋼廠產能過剩，低價鋼材流竄，致亞洲市場鋼價超跌。

翁朝棟坦言，7 月營運也是滿艱苦，因為客戶信心不足、沒有訂單，但在中國政府要求減產下，加上已達鋼廠成本底線，鋼價底部訊號浮現。另一方面，各國疫情過後力拼提振內需，續推大型基礎建設，將有助市場信心回溫，下半年鋼市景氣可望優於上半年、明年可望優於今年。

回顧去年營運表現，翁朝棟表示，5 月起受俄烏戰爭、美國及全球升息、COVID-19 疫情持續、中國疫情封控等，延伸出能源、通膨、供應鏈失序等灰犀牛事件影響，鋼市急轉進入艱困狀態。

此外，下游製造業景氣急凍，中鋼鋼品銷量及價格受波及顯著下滑，原料價格卻持續因俄烏戰爭飆升，使去年營運面臨嚴峻挑戰，不過，加大力度推動降本增利活動，使得去年營收 4495 億元，僅年減 4%，稅前淨利仍達 232 億元。

翁朝棟強調，如此艱困經營環境下，能繳出這樣的成績，充分展現中鋼的韌性，特別感謝所有股東的支持，及中鋼全體同仁的努力。