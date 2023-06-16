〈合庫金股東會〉出口+投資轉弱影響景氣 預計最慢Q4有起色

合庫金 (5880-TW) 董事長雷仲達表示，目前國內景氣最大問題在於出口連 9 黑、民間投資動能衰退，目前市場普遍認為今年會比去年差，但他認為，景氣最慢在第 4 季就會有起色。

雷仲達今 (16) 日主持股東常會後，會後受訪時指出，台灣出口已經連續 9 個月負成長，加上民間投資動能轉弱，簡言之，出口與投資是影響景氣兩大最大因素，儘管內需消費有些恢復，但消費能否抵銷出口與投資的轉弱影響，還有不確定因素。

雷仲達表示，中央銀行 15 日宣布將國內經濟成長率調降至 1.72%，顯示對於景氣仍有些擔心，而從 IMF、央行調降全球經濟成長率，目前看來市場對於景氣看法比較悲觀，今年可能比去年稍微差一點，但預期景氣到第 4 季可望有所改善。

合庫金今天股東常會，雷仲達致詞時說，截至 2022 年底合庫金控總資產逾新台幣 4.47 兆元，再創歷史新高，是國內資產規模第六大的金控公司。

雷仲達說，去年全球主要國家為抑制通貨膨脹，加速升息力道，但合庫金去年合併稅後純益 208.17 億元，公股金控排名第一，每股純益 (EPS) 為 1.45 元，稅後淨值報酬率 (ROE) 及資產報酬率 (ROA) 分別為 8.98% 及 0.47%。

合庫金股東常會除報告與承認事項外，提出 2022 年度資本公積轉增資發行新股暨配發現金股利討論案，決議每股配發股利 1.0 元，包括現金股利 0.5 元，及資本公積轉增資配股 0.5 元。