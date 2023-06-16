【新台股龍捲風】指數震盪，個股輪動，華城再創歷史高，記憶體接下來看誰?

美股漲跌不一，VIX+4.47%，與台股連動佳的費半下跌 0.85%，加權今日同步下跌，這裡會不會出現良性換手? 需持續追蹤美股走勢，把握一個原則【衝高個股不能追】，這樣就不用【高檔被主主力修理】就像華研 (8446-TW) 晟銘電 (3013-TW) 漢唐 (2404-TW) 友訊 (2332-TW) 全台 (3038-TW) 光寶科 (2301-TW) 智邦 (2345-TW) 威強電 (3022-TW) 凌陽 (2401-TW) 下跌，代表本周指數仍攻，但風險已出現，漲多個股，逢高仍就應站在調節方，而回收的資金，就看找趨勢多，整理結束，準備噴出個股！進出訊息貼在 LINE@ https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

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指數從 5 月 16 日出現 N 字型上攻，OTC 指數連 10 天出現紅黑交錯，代表隔日沖確實明顯，今漲到營邦 (3693-TW) 十銓 (4967-TW)，金寶(2312-TW) 夏都 (2722-TW) 中興電 (1513-TW) 續強，AI 概念股: 廣達 (2382-TW)(AI + 車電 + 雲端題材)，緯創(3231-TW)，技嘉(2376-TW) 續強，而先前請大家留意的 #CoWoS 概念股​ 也漲上去了，恭喜所有鉅亨網讀者，其中包含辛耘 (3583-TW) 萬潤 (6187-TW) 日月投 (3711-TW) 欣興(3037-TW)，本周逢高應調節，回收的資金，可去留意跟 AI 有關但還沒大漲個股

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