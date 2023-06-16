〈台股盤中〉電子權值股暫不表態 大盤高檔震盪換手仍有多頭氣勢

台北股市今 (16) 日盤中加權股價指數下挫，主要是權值股及電子強勢股的漲多拉回，但市場專家指出，台股在預期疫情解封、暑假將至的預期心態下，觀光、餐飲、航空仍將領軍，同時，縱使台股今天拉回，在 5 日線不跌破之下，仍將維持偏多格局。

今天盤中電子主帥台積電 (2330-TW) 下跌，大立光 (3008-TW)、聯發科 (2454-TW) 股價走疲，造成大盤在盤中難以攻上平盤之上，但盤中仍有重電類股等傳產股出頭表現。

證券分析師黃漢成表示，台股在高檔震盪整理，並產生良性輪動，在連假前看好觀光、航空類股的業績表現，而 AI 概念股等先前強勢股，部分個股也有反攻企圖。國泰證期顧問處協理簡伯儀則指出，台北股市集中市場在 5 日線不跌破之下，仍將維持偏多格局。

台股今天集中市場加權股價指數由 17342.86 點開出，最低 17250.79 點，最高 即為開盤的 17342.86 點點位，預估全場成交值 4110 億元。

今天市場資金往台股的旅遊相關股包括長榮航 (2618-TW)、華航 (2610-TW) 等，但盤中長榮航因漲幅已大，出現開高走低格局。

在貨櫃航運股方面，長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW) 及陽明 (2609-TW) 股價都強力表態，其中長榮及萬海漲幅逾 1%。

今天盤中 ABF 類股欣興 (3037-TW)、南電 (8046-TW)、景碩 (3189-TW) 漲跌各異，其中並以欣興早盤股價最為強勢。