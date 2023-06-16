AOI設備廠鏵友益上櫃IPO度蜜月 開盤43元漲逾95%

AOI 設備廠鏵友益 (6877-TW) 今 (16) 日以每股 22 元上櫃掛牌交易，股價以每股 43 元開出，漲幅達到 95.45%，鏵友益 2023 年首季財報稅後純益爲 1245 萬元，每股純益 0.41 元，法人估鏵友益 2023 年的營收及獲利較去年將有雙位數的成長，也將開發生化相關應用設備。。

鏵友益成立於 2014 年，董事長為杜泰源，推薦券商爲元大證券及富邦證券。鏵友益為全自動及半自動檢量測系統規劃、自動化設備規劃、AOI 機械視覺規劃、半導體品質檢驗的專業廠商。產品主要係應用於半導體 (IC 晶圓)、面板、封裝測試及印刷電路板 (PCB) 產業，鏵友益規劃生產加值設備，如 PCB 檢測將進一步提高層次到載板產品的檢測。

鏵友益本次上櫃辦理現金增資發行現增股 3073 張，掛牌股本爲 3.31 億元。

鏵友益投入開發 AOI 領域之核心技術，包含巨量數據資料處理、演算法、AI、光學機電開發等，融合 3A 技術架構 (Automation 智能自動化客製開發光機電整合技術；AOI 機器視覺研發技術；AI 智能監控 AI 技術) 並逐步形成公司的技術優勢。鏵友益並在 2020 年成功開發「晶圓製程巨觀光學檢測系統設備」並銷售予半導體晶圓大廠

鏵友益 2022 年營收 4.29 億元，毛利率 40.79%，稅後純益 2498 萬元，每股純益 0.83 元；同時，鏵友益的 2023 年首季財報也出爐，營收 5143 萬元，毛利率 31.6%，稅後純益 1245 萬元，每股純益 0.41 元。

目前已掛牌 AOI 設備廠包括牧德 (3563-TW)、由田 (3455-TW) 等業者。