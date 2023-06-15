〈台股盤前〉市場追價轉趨謹慎 短線難脫震盪整理

美國聯準會 (Fed) 週三如預期宣布暫停升息，但仍發出鷹派訊號，暗示年底前可能再升息 2 次，法人認為，在短線強漲、市場追價轉趨謹慎下，台股今 (15) 日估延續震盪格局，短線則面臨漲多拉回整理。

法人分析，目前台股年線以下所有均線皆多頭排列，顯示正處多頭趨勢當中，但在強彈後，市場追價轉趨謹慎，對於利多有開始鈍化現象，加上技術面也呈現過熱，短線恐面臨整理。

美股四大指數週三表現來看，道瓊指數尾盤急殺，收跌 232.79 點或 0.68%，但科技股相關的那指收漲 53.16 點或 0.39%、費半大漲 56.08 點或 1.52%，標普也漲 3.58 點或 0.08%。

台股 ADR 多收紅。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.57%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.45%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.80%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.34%。

台股昨 (14) 日上漲上漲 21.54 點收 17238.14 點，成交金額 3198 億元，三大法人合計買超 109.85 億元，外資買超縮至 61.09 億元；投信終止連九買，賣超 8.95 億元；自營商買超 57.72 億元。不過，外資台指期淨多單減少 4282 口，降至 1.5 萬口，期現貨不同調。