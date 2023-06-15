〈台股盤前要聞〉華碩傳將大規模裁員、漢磊接獲AI伺服器訂單 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。華碩驚傳組織調整後將進行裁員，各種人事精簡消息傳言四起，公司也發布正式聲明澄清；漢磊董事長徐建華表示，受惠近期 AI 伺服器需求顯著大增，GaN 訂單展望不錯，下半年將明顯放量。以下是今 (15) 日必看重要財經新聞。

傳將大規模裁員 華碩發正式聲明

華碩 (2357-TW) 昨 (14) 日驚傳組織調整後將進行裁員，各種人事精簡消息傳言四起，公司首先回應表示「皆是完全無根據謠言」後，稍早正式發表聲明，除再次澄清以外，並指出未來系統事業群將劃分為消費、商用（含原消費型 Desktop 及 AIO）與手機三大產品部門，共同驅動未來成長。閱讀全文...

漢磊董座：已接獲 AI 伺服器相關訂單 今年化合物營收倍增

漢磊 (3707-TW) 昨 (14) 日召開股東會，董事長徐建華表示，EV、充電樁趨勢帶動 SiC 需求持續強勁，受惠近期 AI 伺服器需求顯著大增，GaN 訂單展望不錯，下半年將明顯放量，預估今年化合物半導體 (SiC、GaN) 營收將較去年近倍增。閱讀全文...

雷科高階設備出貨升溫 下半年營收翻倍增

電子材料及設備廠雷科 (6207-TW) 董事長鄭再興表示，下半年電動車等高階設備出貨將顯著跳增，加上電子材料需求好轉，營運將轉強。法人看好，雷科下半年營收將較上半年成長一倍，且產品組合轉佳，全年獲利可望較去年成長。閱讀全文...

穎崴新廠落成搶 AI 商機 輝達、超微到場祝賀

測試治具大廠穎崴 (6515-TW) 昨 (14) 日舉辦高雄二廠落成典禮，新廠共斥資 32.5 億元，將為高雄帶來近千個就業機會及 10 億元以上的年產值，今日除官方代表外，AI 晶片大廠輝達 (NVDA-US) 與超微 (AMD-US) 都派代表到現場祝賀。閱讀全文...

美律新品出貨 + 產品組合優化 全年營運優於去年

電聲元件廠美律 (2439-TW) 昨 (14) 日舉行股東會，展望後市，公司表示，下半年迎來傳統旺季，耳機和揚聲器都有新品出貨，加上產品組合優化下，預期全年營收、毛利率都有望優於去年。閱讀全文...

金像電 AI 伺服器上半年開案量激增 看好占營收占比提升

PCB 大廠金像電 (2368-TW) 昨 (14) 日召開股東會，公司指出，伺服器及網通用板仍是主流未來看好產品，公司採穩健的政策，重質不重量；提升技術能力，同時，AI 伺服器上半年開案量激增，看好 AI 伺服器應用在伺服器板的占比將從低個位數百分比，提升至中高個位數百分比。閱讀全文...

宣德 Type-C 連接器下半年放量 營收估較上半年增 5 成

宣德 (5457-TW) 昨 (14) 日舉行股東會，董事長蔡鎮隆表示，TYPE-C 下半年開始大量出貨，TWS 需求也逐步回穩，隨著營運步入旺季，可望有感回升，下半年營收可望較上半年成長 5 成。閱讀全文...

航空股高飛！外資搶進華航達 6.8 萬張 創 4 個月來單日新高

台股加權指數昨 (14) 日終場收在 17238.14 點，上漲 21.54 點，成交值則縮至 3198.04 億元，三大法人合計在上市櫃市場買超近 58 億元，其中，外資大買華航 (2610-TW) 達 6.8 萬張，創 2 月中旬以來單日新高。閱讀全文...

公股高層大搬風 雷仲達接兆豐金董座、劉佩真掌台企銀

公股高層大搬風，合庫金 (5880-TW) 董事長雷仲達將在 6 月 16 日接任兆豐金 (2886-TW) 董事長，台企銀 (2834-TW) 董事長則由輸銀理事主席劉佩真接任。閱讀全文...