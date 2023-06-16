威盛陳文琦：看好AI發展 部分ASIC已開始出貨

威盛 (2388-TW) 今 (16) 日召開股東會，董事長陳文琦表示，全球半導體產業今年一開始不太好，但威盛第二季會比第一季好，下半年再優於上半年，產業正逐漸復甦，並看好 AI 將是人類有史以來使用最厲害的工具，對產業有正面影響，旗下威宏也有佈局 AI ASIC，且部分已開始出貨。

陳文琦指出，AI 對全世界影響相當巨大，過去人類一直使用各種工具讓生活更美好，預期 AI 將是最厲害的工具，且 AI 現在剛起步，不僅 AI 工具會越來越好，人類使用也會越熟練，樂觀看待 AI 發展。

威盛在 AI 領域著墨很久，如威盛智能大部分都與 AI 相關，旗下 100% 持股子公司威宏也有布局 AI ASIC，且有部分產品出貨，預期未來 AI 層面會越來越廣，出貨比重也再提升，威盛智能、威鋒電子 (6756-TW) 都已相繼跨入 AI 領域。

陳文琦補充，只要產品是客戶需要的，客戶都會開案，從產品別區分，客戶有些晶片開案為自用，有些則銷售至終端市場，目前看威宏下半年有傳統旺季效益，營運再優於上半年。

車用方面，威盛智能專注特殊工程用車，如工具機、堆高機、礦車、挖土機等，透過將 AI 導入專用車，優化工程效率，陳文琦指出，威盛智能在車用市場深耕多年，非常看好車用市場，未來電動車智慧成分會越來越高，與公司所處產業相輔相成。