不選航空股 也能跟上噴射機行情

這波台股多頭行情，從多項族群輪番上攻，接著資金聚焦 AI 熱潮，再看到這週除了 AI 題材續攻且資金擴散到不少相關標的外，又再度見到多個類股族群強勢輪動齊漲情況。

近期除了 AI、國防航太概念股外、包含 Q1 強勢的重電、觀光，工業電腦，以及本週剛發動的航空股都是市場焦點，尤其航空的快速大漲更是吸引了市場目光。

永誠資產管理處投研團隊指出，並非不鼓勵投資人追價，只是追價操作往往需要更短期的靈活應對，因此標的選擇多數仍是以波段操作上認為相對安全，或判斷當下追價也不至於追太高的個股。本週再回頭看看筆者過去分享好一陣子的航太概念股 - 4572 駐龍。駐龍主要產品為飛機結構零組件，包含機身結構零組件、引擎結構零組件、飛機起落架零組件、特殊模治具。

過去談過的漢翔、晟田因為有未來長單想像空間，在國防航太概念股為主流族群時，是表現相對強勢標的；而以近期營運表現來看，駐龍 5 月營收表現可謂在所有航太零組件概念股中，繳出最亮眼成績者；年增超過 37%，月增超過 16%，且創下 4 年來新高，相對下多數個股僅是維持高檔，因此跟順利跟隨這波航空股行情向上衝高。

高票價、高需求的想像空間吸引市場關注航空股，而在供需不平衡狀態下，以國際飛機大廠對於未來約 20 年的預期來看，客機需求是穩定成長態勢，相比於疫情爆發前，到了 2041 年全球機隊數量將有 80% 成長，而亞洲市場是相對歐美成長幅度更大的一塊市場，預期有望吸引整體市場提高對於台灣航太概念股的預估本益比空間。

而駐龍在 Q1 時營運即有不錯表現，年增近 6 成，4 月營收也是維持高檔，在台灣國艦國造趨勢下，今年高教機業務也會受惠國防預算提升而顯著成長，商用機種也受惠國外廠商擴大對外訂單挹注，全年營運展望相當正向。

駐龍股價在今日創下波段新高，符合先前筆者提及的族群雖會輪動，但具有長時間利多的類股，即便股價修正整理也容易見到後續買盤推升，國防航太正是這樣的例子；預期股價創高只是下個階段行情的開始，同時也有利帶動類股的整體表現。

（撰文者：永誠資產管理處 分析師 江太壹）

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