〈台股盤前要聞〉央行利率終結連五升、華碩改組7/1生效 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。中央銀行昨 (15) 日召開第二季理監事會議，會後決議利率政策暫時按兵不動，終結連五升，不過，央行同時無預警再次調整「選擇性信用管制措施」；華碩近期傳出將大規模裁員，華碩表示，此次 PC 事業群組織調整在於整體營運，目的為快速回應市場需求，預計 7/1 生效，相信調整一定會對今年營運帶來正面效益。以下是今 (16) 日必看重要財經新聞。

央行利率按兵不動終結連 5 升 無預警出手打房

中央銀行昨 (15) 日召開第二季理監事會議，會後決議利率政策暫時按兵不動，其中，重貼現率、擔保放款融通利率和短期融通利率分別為 1.875%、2.25% 和 4.125%，是連 5 個季度升息後，首次暫緩升息。閱讀全文...

同時，央行也無預警再次調整「選擇性信用管制措施」，新增規範自然人特定地區第 2 戶購屋貸款最高成數上限為 7 成，今 (16) 日起實施。閱讀全文...

華碩改組 7/1 生效 中階、基層人事決策最慢 9 月定案

華碩 (2357-TW) 近期傳出將大規模裁員，據內部員工表示，公司昨 (15) 日針對電腦、手機、商用事業群召開會議，其中電腦事業群會議中，7 月 1 日將公布新組織架構，最慢 9 月公布中低階主管、基層人事決策。閱讀全文...

對此，華碩晚間召開說明會，共同執行長胡書賓表示，這次 PC 事業群組織調整在於整體營運，目的為了快速回應市場需求，預計 7/1 生效，不單單只是為了裁員，相信調整一定會對今年營運帶來正面效益。閱讀全文...

天鈺晚間公告 鴻海全面退出董事會

驅動 IC 廠天鈺 (4961-TW) 昨 (15) 日晚間公告，鴻揚創投法人代表劉錦勲、羅文偉將退出董事會，象徵鴻海 (2317-TW) 勢力全面退出，外界預期，鴻海將依循群創 (3481-TW) 與榮創 (3437-TW) 的模式，逐步出清天鈺持股，並聚焦 3+3 領域。閱讀全文...

台達電宣布斥資 46 億元收購 TB&C 強化電動車布局

台達電 (2308-TW) 昨 (15) 日宣布將以 142 佰萬歐元 (約合新台幣 46.61 億元) 收購 HY&T Investments Holding B.V. 與其旗下子公司 TB&C 集團全數股權，強化電動車佈局。閱讀全文...

台積電除息大秀登場 再上演秒填息完封

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 昨 (15) 日除息 2.75 元，除息參考價為 587 元，受惠 AI 題材持續發燙，開盤衝上 590 元，再度上演秒填息，也是第十一度在除息當日填息完封。閱讀全文...

儒鴻董座洪鎮海透露將退休 副董事長王樹文接班呼聲高

儒鴻 (1476-TW) 昨 (15) 日召開股東會，董事長洪鎮海也首度對外宣布將退休，雖然未透露接班人是誰，但外界普遍認為，將由副董事長暨執行副總經理王樹文接班掌舵。閱讀全文...

和碩積極布局新事業 明年車用營收衝 1 成、伺服器將明顯成長

和碩 (4938-TW) 持續拓展新事業，公司昨 (15) 日召開股東會，和碩指出，車用明年營收比重將上看 10%，資料中心業務未來 2 年也將顯著成長。閱讀全文...

瑞軒跟進面板廠調漲產品報價 Q2 本業估轉盈營運逐季增

電視組裝及品牌大廠瑞軒 (2489-TW) 昨 (15) 日召開股東會，公司表示，在電視面板價格反彈下，公司的產品也跟進調漲，且後續還有漲價空間，第二季本業可望獲利，營運將持續逐季向上。閱讀全文...

玉晶光預期下半年營運轉佳 全年以超越去年爲目標

蘋果光學元件供應鏈玉晶光 (3406-TW) 2022 年營收及獲利雙雙改寫新高，玉晶光董事長陳天慶昨 (15) 日在股東會後指出，下半年進入市場需求旺季，預估營收表現將優於上半年，全年營收將以超越 2022 年全年營收 192.15 億元爲目標。閱讀全文...

60 萬張 SOGO 聯名卡 8/15 恐停用！國泰世華銀提法院救濟 刷卡權益變動看過來

目前的信用卡龍頭國泰金 (2882-TW) 旗下國泰世華銀行，在失去好市多聯名卡之後，昨 (15) 日再宣布，發行逾 20 年的 SOGO 聯名卡，因 SOGO 百貨單方面終止合約，60 萬卡友恐受影響，雖然國泰世華已向法院提出救濟，但依規定須於提前兩個月通知卡友，因此須於今天宣布雙方合約將可能於 2023 年 8 月 15 日終止，並於 2023 年 7 月啟動聯名卡卡友的 CUBE 卡換發作業，以提供不間斷用卡服務。閱讀全文...