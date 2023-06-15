智邦搶AI商機 伺服器光纖加速器明年啟動出貨

交換器大廠智邦 (2345-TW) 今 (15) 日召開股東會，公司表示，除了交換器以外持續布局 AI 產品，包含智慧網卡，並將推出 AI / 機器學習 (ML) 伺服器光纖加速器，解決 AI 趨勢下資料傳輸瓶頸，新品預計明年將開始出貨。

智邦表示，目前伺服器光纖加速器 (Server Fabric Accelerator) 已通過第一階段零件、合作廠商認證，第二階段實際做研發測試，需要 9-12 個月，預計 2024 年開始出貨。

這是智邦除了交換器、網卡以外布局 AI 的新產品線，公司表示，目前智慧網卡 (NIC) 已經能符合客戶 AI 需求，但這些都是基礎產品，加速器新品將會正式進入 AI/ML 領域。

智邦指出，明年會有明顯 AI 營收，到時會考慮分割出 AI 營收比重，而目前除了交換器以外，智慧網卡算是比較與 AI 有關的業務。

智邦解釋，現階段傳統架構下資料通過 GPU NIC 後再透過交換器傳輸至處理器處理，傳統架構尚能應付小型 GPU (8-10) 叢集傳輸需求，但要處理 Chat GPT、Bard 的傳輸量，需要更大量、接近上千顆 GPU NIC，屆時將無法負荷。

智邦表示，AI/ML 下需要大量記憶體處理、移動需求，而導入伺服器光纖加速器，搭配 3 顆 CXL 標準的記憶體後，資料不用再只靠 CPU 處理，將能提高 GPU 之間的傳輸，降低延遲狀況，也解決記憶體的瓶頸，將是下一代資料中心解決方案。

智邦認為，伺服器光纖加速器，除了提高效能表現、降低延遲，客戶也能降低 5 成成本。

展望方面，智邦表示，未來幾季可能看到資料中心市場有兩種趨勢，除了過去幾季就發生的庫存調整外，另一股就是高效運算 (HPC) 資料中心需求向上，公司將持續出貨 400G 產品，擴張市場占有率，還有成長空間，800G 交換器也已完成開發並進入客戶測試階段。

智邦股東會今承認去年財報並通過股利分派案，去年營收 772 億元，年增 29.5%，稅後純益 81.66 億元，年增 73.6%，每股純益 14.64 元，每股發放 7.5 元現金股利，比重方面，網路交換器貢獻營收比重 59%，網路應用設備占營收 27%，網路接取設備占營收 9%，無線網路占 2%。