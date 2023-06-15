威鋒電子新品支援240W充電 取得USB-IF協會認證

威鋒電子 (6756-TW) 今 (15) 日宣布，新品 VL108 USB PD 3.1 and DP Alt-mode 控制晶片率先取得 USB-IF PD 3.1 EPR 認證(TID: 9064)，可確保品質與效能兼備，並兼容市面上絕大多數的 USB 設備，提供極佳效率與功耗。

隨著 USB PD3.1 規範的發布，USB-C 的最大充電功率從 100W 提高到 240W，威風電子補充，過去 14 吋以下的筆電對於 USB-C 的 100W 充電功率已經足夠，但是對於需要高功率的 15 吋或更大型的筆電，如搭載獨立顯卡的機型，仍需依賴各家廠商專有的充電器，無法達到通用的環保精神。

隨著 USB PD3.1 EPR 新規範推出，可達大功率充電器通用的目的，許多廠商也將在年底推出具有新充電模式的產品，威鋒電子 VL108 晶片方案掌握相關商機。

威鋒電子 DisplayPort 替代模式晶片 VL108 高度整合 USB PD 3.1 和 DP Alt-mode 技術，支持最新的 EPR 大功率充電規格，適用於 USB Type-C 周邊裝置，藉由 Charge-through 功能進一步強化集線器的功能性。

威鋒電子 VL108 的上行口整合 USB-C 充電功能，在 USB4 或 DP Alt-mode 的主機端輸出影像時，可同時供電給主機；VL108 具有兩個 USB-C 下行口，在連接 USB PD 電源適配器充電時，也可連接 USB-C 裝置傳輸資料或影像。所有的接口都支援 EPR 大功率充電規格，實現高達 48V 5A(240W) 的充電效能。