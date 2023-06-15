永昕、永笙生技簽訂MOU 強化異體細胞治療供應鏈

永昕 (4726-TW) 今 (15) 日宣布，與永笙生技 StemCyte 簽定合作備忘錄(MOU)，永笙生技將成為永昕在全球異體細胞治療 CDMO 業務的細胞原料供應夥伴，雙方打造更精緻的細胞治療一站式專業服務。

永昕表示，2021 年建構異體細胞治療的團隊與實驗室，專注打造異體幹細胞與免疫細胞先進製程開發服務，細胞產品包含間質幹細胞、嵌合抗原受體自然殺手細胞 (CAR-NK)、Gamma Delta-T(GDT) 及幹細胞外泌體 (MSC-EVs) 等。

此外，PIC/S GMP 工廠已在本 (6) 月初動工，未來將可提供符合 cGMP 規範的異體細胞治療產品，而永笙為台灣唯一具備異體公捐臍帶血庫資源的跨國細胞治療公司，且有超過 2300 例全球實際成功移植案例，將讓永昕的細胞治療服務平台推向更高層次。

永笙指出，自體細胞治療產品有製備時間長、售價高，難以普及，改用來源足夠且穩定的細胞原料來生產的異體細胞治療產品已成為現今市場趨勢，不過僅有臍帶血作為異體免疫細胞治療原料是最有機會進行大規模生產與製備，原因是原料都是在嬰兒出生時，採集與保存，相對最穩定也最安全。

永笙強調，公司不但提供符合美國食品藥物管理局 (FDA) 標準且具成功案例佐證的細胞原料，同時也具備異體公捐臍帶血庫資源，可滿足客戶客製化的需求。

永昕提到，近年再生醫學發展得如火如荼，為提供更安全、更有療效的治療方法，數以百計的藥廠相繼投入再生醫學，其中異體細胞治療以容易普及、具科學佐證的優勢崛起。