中國5月工業生產、零售銷售成長腳步同步放緩 北京面臨擴大刺激措施壓力

最新數據顯示，中國 5 月工業生產與零售銷售成長腳步同步放緩，顯示經濟復甦欲振乏力，北京面臨擴大刺激措施的壓力。

中國國家統計局周四（15 日）公布的數據顯示，5 月工業生產較一年前增長 3.5%，符合預期；零售銷售成長 12.7%，不如經濟學家原估的 13.7%；頭五個月城鎮固定資產投資成長 4%，也遜於預期；5 月城鎮失業率則維持在 5.2% 的水準，但 16～24 歲年輕族群的失業率，從 20.4％升至 20.8%，衝上歷史新高。

國家統計局新聞發言人付凌暉表示，從目前情況看，由於去年基期較低，第 2 季經濟成長腳步明顯比第 1 季快，到第 3、4 季時，隨著基期提升，經濟運行會回到常態化成長水準。從全年看，經濟實現全年預期發展目標有很多有利支撐。

付凌暉並說，現在民眾對青年人失業的情況有些誤解。目前青年失業率處在高點，初步測算，5 月 16～24 歲青年人總量大約 9,600 多萬人，進入到勞動力市場尋找工作者有 3,300 多萬人，其中 2,600 多萬人已經找到工作，換句話說，大概有 600 多萬人仍在尋找工作。

國家統計局表示，整體而言，5 月國民經濟延續回升趨勢，轉型升級持續，但人們也要看到，國際環境複雜嚴峻，國內結構調整壓力較大，經濟復甦基礎尚不穩固。

在國家統計局公布上述數據之際，中國人民銀行（央行）周四再度出手，把中期借貸便利（MLF）利率下調 10 個基點，顯示決策官員日益擔憂國內經濟形勢。央行周二也意外把 7 天期逆回購利率調低 10 個基點。

經濟數據顯示，中國經濟復甦在最近幾個月失去動能，面臨諸多不利因素，包括企業與消費者缺乏信心、房地產市場步履蹣跚，以及全球出口需求降溫。

如今中國央行已轉向寬鬆模式，經濟學家預測，未來數月央行會提出更多貨幣刺激措施，包括降息或調降金融機構存款準備金率。

據《彭博》報導，知情人士透露，中國政府也在考慮提出一攬子刺激措施，以提振房地產、內需等領域的需求，國務院最快周五會討論這些政策。