布林肯：美不尋求與中國發生衝突 也「無法支配北京的道路」

美國國務卿布林肯週二 (16 日) 宣稱，不尋求與中國發生衝突或「新冷戰」, 並表示美方「無法支配北京當局的道路」，也未試圖遏制中國。

布林肯在一場主題為《投資於美國的安全、競爭力和美中關係的未來之路》演講上提出上述言論。

先前布林肯就曾多次公開表達的望能夠訪中，但至今未能成行。布林肯今年原定在 2 月進行訪中。然而，在「氣球事件」促使中美兩方緊張局勢加劇後，白宮在布林肯出發前幾個小時取消訪問。不過，似乎有跡象表明，中美兩方正促使兩國外交溝通重回正軌。

針對中美兩國關係，除了上述言論外，布林肯也表示，事實上，美國將持續與中國保持全面貿易和投資關係，美方堅定支持去風險和多元化，而不是要與中國脫鉤。

在演講中，布林肯也聲稱：「我們無法支配北京當局的道路，我們也不能坐等中國改變其發展軌跡。 美國可以讓自己處在有利地位，藉由激烈競爭，形塑中國周邊戰略環境，進而推進美方願景實現。」

事實上，美方先前就多次發表「不衝突，不冷戰」言論。去年 9 月，美國總統拜登就表示，不願與中國發生新冷戰或衝突。中國外交部發言人對此表示，期望美方把美國領導人的表態落到實處，正確看待中國和中美關係，並慎重、妥善處理涉台問題，維護中美關係政治基礎。