百容去年營收22.25億元創新高 今年預估Q2起需求復甦

百容 (2483-TW) 今 (6) 日公布最新營收，2022 年在上半年半導體導線架業務旺盛營收帶動之下，全年營收以 22.26 億元改寫歷史新高，年增 2.5%，今年台中工業區新建新廠完工，並已取得使用執照，新廠在上半年起會有明顯營收貢獻，預估全年營收將續成長。

百容 2022 年 12 月營收下跌到 1.53 億元，月減 8.58%，年減 26.59%，第四季營收爲 4.87 億元，季減 9.14%，年減 16.55%，2022 年全年營收以 22.26 億元改寫歷史新高，年增 2.5%。

百容主管指出，百容完成安徽滁州遷廠後，電子零組件生產趨穩，成長動能來自沖壓半導體導線架需求提升，帶動營收、獲利成長，但由於 2022 年第三季起進入半導體客戶庫存調整期，去年下半年對營運看法趨於保守。預估今年第一季之後會有穩定的需求出現。

百容投資的台中工業區新廠興建完工，整體台中新廠投資額已達 27.51 億元，已完成建廠，2023 年量產，新廠動能主要著眼未來幾年半導體產業應用；同時，由百容新增自日本採購 5 部大型沖壓機台，已陸續運抵台灣並進駐新廠區將加入營運。

百容 2022 年前三季營收 18.38 億元，毛利率 18.82%，年增 2.08 個百分點，稅後純益 1.68 億元，年增 19.6%，每股純益 1.54 元。