致新總經理吳錦川接任董座 車用產品明年貢獻營收

電源管理 IC 廠致新 (8081-TW) 今(14)日召開股東會，進行董事改選，會後召開董事會，推舉由總經理吳錦川接任董座；吳錦川表示，第三季營運估稍優於第二季，車用布局將開花結果，明年可望貢獻營收。

吳錦川認為，第二季營收將符合財測預期，從目前客戶給的訂單預測來看，第三季市場需求沒有明顯起色，營運將稍微優於第二季，只是不如過去傳統旺季的強彈力道。

吳錦川指出，DRAM 與 SSD 廠商當初較晚踩剎車，導致市場庫存太多，庫存去化時間也拉長，不過，他也認為，目前電視等終端消費產品確實有在出貨，第三或第四季供應鏈庫存遲早會去化完畢。

談及 AI 伺服器應用，吳錦川表示，由於消費性市場趨於成熟，伺服器市場成長性相對高，今年將持續耕耘，相關業務一定會有所成長，但目前營收占比仍不高，且因單價及毛利高，為許多 IDM 大廠發展重點，要搶下一定的市場難度高。

至於面板新品，吳錦川指出，布局主要著眼 OLED 與車用面板，其中 OLED 已經切入筆電應用，手機則還在努力中；車用產品方面，2018 年就著手研發，但車用產品認證時間長，將透過面板廠出貨，預計明年貢獻營收。

致新股東會今日進行董事改選，會後並召開董事會，原董事長謝南強卸任，將董座交棒給總經理吳錦川，吳錦川並兼任總座。

