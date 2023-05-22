穎崴檳城據點正式啟用 就近服務東南亞客戶

測試介面大廠穎崴 (6515-TW) 今 (22) 日舉行馬來西亞業務及技術服務中心 (WinWay Penang Service Center) 開幕儀式，未來將在檳城及東南亞地區提供最即時的測試介面技術服務，凸顯公司在海外市場戰略佈局的重要里程碑。

穎崴表示，在馬來西亞檳城設置服務據點，可就近服務 IC 設計及封測客戶，以因應 HPC 如伺服器及雲端運算等高階應用需求，同時封測業為因應地緣政治，製造板塊也出現位移，公司也因此前往東南亞，提供客戶第一線支援與服務。

穎崴補充，東南亞近年成為全球半導體重要聚落，尤其是檳城地區，已有全球重要 IC 設計公司及 IDM 廠進駐，為半導體重鎮，馬來西亞輻射基地戰略位置因應而生。

根據《台灣電子設備產業白皮書》，台灣近年出口到新加坡、馬來西亞的半導體設備成長率大幅增加，原因來自當地封測產業發展，以及國際大廠擴大在星馬的產線投資。

另一方面，近年馬來西亞與台灣半導體供應鏈往來頻繁，2022 年已躋身台灣第五大半導體設備進口商，根據中華民國海關進出口貿易統計，2022 年馬來西亞半導體設備出口至台灣就佔 4.7%，年增率高達 36%，是台灣半導體設備進口國成長之最。

董事長王嘉煌表示，東南亞在全球半導體戰略位置越趨重要，當地業務量不斷增加，穎崴保持多元佈局與供應鏈彈性，先在檳城設置服務據點，期能滿足未來幾年半導體產業的擴建需求。

此外，王嘉煌看好，此服務據點展現穎崴對大馬區域半導體產業發展以及外國投資商業友好政策的信心。

資深副總陳紹焜也說，穎崴深耕東南亞市場多年，已有在當地員工服務當地客戶，設置檳城服務據點後，將更貼近客戶、滿足客戶需求。