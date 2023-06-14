〈美股盤後〉美CPI連11降 標普那指創13個月新高

美國 5 月消費者物價指數 (CPI) 迎連續第十一次下滑，聯準會本週宣布暫停升息機率提高，美股主指週二 (13 日) 全數收紅，標普 500 指數與那斯達克指數均創 13 個月新高。特斯拉乘勝迎來連續第 13 個交易日收紅。蘋果週一創下歷史新高後，但週二股價表現疲軟。

數據方面，美國 5 月消費者物價指數 (CPI) 年增 4%，連續第十一次下滑，創 2021 年 3 月以來新低，低於市場預期。另外關鍵的 5 月核心 CPI 年增 5.3%，符合市場預期，略低於前值 5.5%。

政經方面，聯準會將於週三公布貨幣政策決定，CPI 數據公布後，交易員週二預計，聯準會維持利率不變的可能性升至 90%。

市場公認的「聯準會傳聲筒」、華爾街日報記者 Nick Timiraos 撰文稱，5 月份整體通膨放緩，可能會讓聯準會在連續 10 次升息後，在本週放棄升息，但官員們對居高不下的通膨擔憂可能導致他們發出「鷹派暫停」訊號。

週二 (13 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊幾乎全紅，僅公用事業獨弱，材料、工業和非必需消費品領漲。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅蘋果收黑。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.071%；Meta (META-US) 上漲 0.100%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.26%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.15%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.74%。

道瓊成分股漲多跌少。開拓重工 (CAT-US) 上漲 3.17%；陶氏化學 (DOW-US) 上漲 2.59%；英特爾 (INTC-US) 上漲 2.54%；Visa (V-US) 下跌 2.2%；Salesforce (CRM-US) 下跌 1.22%。

費半成分股普遍收高。應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.27%；AMD (AMD-US) 下跌 3.61%；美光 (MU-US) 上漲 0.62%；德儀 (TXN-US) 上漲 1.94%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.87%；輝達 (NVDA-US) 上漲 3.90%。

台股 ADR 以聯電領漲。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.24%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.01%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.27%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.64%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 跌 0.26% 至每股 183.31 美元。瑞銀認為，已開發市場需求持續疲軟，蘋果增長或面臨壓力，考慮 iPhone 銷量增長及提高價格，預期 iPhone 今年下半年銷量增長或放緩 1% 至 2%，故將蘋果從「買入」評級下調至「中性」。

特斯拉 (TSLA-US) 續升 3.55% 至每股 258.71 美元，創連續第 13 天上漲，刷新史上最長連勝紀錄。美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 數據顯示，自 2019 年以來，特斯拉的自動駕駛軟體已導致 17 人死亡和 736 起車禍。

女股神伍德 (Cathie Wood) 領導的方舟投資逢高大賣特斯拉、增持 Meta，並且首度買入台積電 ADR。

Salesforce (CRM-US) 下滑 2.20% 至每股 208.98 美元。摩根大通預計人工智慧 (AI) 可能會對該公司產生積極影響，維持該股的「增持」評級，目標價設為 230 美元，BMO Capital 也維持了對 Salesforce「跑贏大盤」評級，目標價為 245 美元。

經濟數據

美國 5 月 CPI 年增 4%，預期 4.1%，前值 4.9%

美國 5 月 CPI 月增 0.1%，預期 0.2%，前值 0.4%

美國 5 月核心 CPI 年增 5.3%，預期 5.3%，前值 5.5%

美國 5 月核心 CPI 月增 0.4%，預期 0.4%，前值 0.4%

華爾街分析

Zaye 資本市場投資長 Naeem Aslam 點評：「CPI 數據清楚地表明，聯準會現在需要在貨幣政策方面放長假，簡單來說，隨著通膨開始降溫，聯準會需要做的工作也似乎減少了。」

Independent Advisor Alliance 投資長 Chris Zaccarelli 說：「通膨仍然過高，但趨勢是正確的，聯準會準備暫停升息，等著看其行動是否足以讓通膨朝正確的方向發展。」

iShares 美洲投資策略主管 Gargi Chaudhuri 預估：「聯準會將暗示到 2023 年底至少進一步升息來爭取最大範圍的選擇權，與市場預期保持一致，並透過『跳過升息』而不是長時間暫停來觀察後續的緊縮政策影響。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主