〈和大股東會〉沈國榮：北美廠首期估投入20億元 最快明年底量產

和大 (1536-TW) 今日召開股東常會，董事長沈國榮表示，為適應區域化、再全球化趨勢，已啟動北美投資評估計畫，範圍於美國南部包括亞歷桑那州、新墨西哥州 、德州、 路易西安納州等地，預計 3 個月到半年左右時間完成評估投資，初期估共要投入 20 億元，最快 2024 年底可量產。

沈國榮說明，歷經疫情影響 、俄烏戰爭、貨櫃塞港等負面因素，至去年第四季又面臨美中貿易戰後遺症，整個汽車零組件供應鏈已發生很大變化。

隨著墨西哥北部形成北美汽車中心的集散地，沈國榮認為，當地汽車供應鏈完整，也越來越重要，隨著不少車廠和零組件廠到當地設廠，因此，和大預計 3 個月到半年完成評估投資。

沈國榮進一步指出，北美建廠成本一坪約 3600 美元，一開始預計在約 2 萬坪的土地上蓋 1 萬坪的廠房，建廠成本約 11 億元，而土地成本約 1 億元，再加上機械設備 6 億元、周轉金等，首期總投資成本約 20 億元，建廠時間約 1 年，若 9 月底前可確認，最快明年底可量產。

而資金來源主要是貸款方式，沈國榮表示，不打算採現增方式籌資。

未來在北美廠開出後，和大規劃，台灣產能供應亞洲地區，而美國新產能則供應北美市場。