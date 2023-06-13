佳穎桃園觀音新廠新產能即將開出 再評估赴東南亞設廠

受惠車用需求帶動，沖壓件廠佳穎 (3310-TW) 去 (2022) 年全年獲利倍增，預估 2023 年營運逐步回溫，同時，佳穎總投資近 2.5 億元在桃園觀音工業區所建新廠，預估今年第三季起逐步開出新產能，在客戶端的需求之下，佳穎也評估赴東南亞設廠，目前初步鎖定已當地有客戶的泰國。

佳穎現有產能包括在台灣的桃園大園、中國大陸華東昆山廠及華南東莞廠，在以 1.7 億元於桃園觀音工業區購置設廠土地及廠房後，總體建廠投資近 2.5 億元建新廠，預估在今年第三季起開出新產能，佳穎目前已積極向客戶送樣、認證中，桃園觀音新廠營收貢獻則將由今年單月 1000 萬元起跳，明年單月營收估放大到 3000 萬元，在產品逐一獲認證後，規劃產能可貢獻最高 5 億元。

佳穎目前沖壓件產品以應用於連接器占 70%、導線架占 30%，應用於半導體、光電及二極體，終端產業應用則以汽車的比重 達 50% 最高，佳穎 2020、2021 年力拚對汽車應用的接單，通過不斷反覆認證程序後，放量出貨將有助彌補消費電子目前去庫存而形成需求衰退的缺口。

同時，佳穎在台灣觀音新廠完工後，在客戶的要求之下，也評估赴東南亞地區設廠，目前初步鎖定已當地有客戶的泰國。

佳穎 2022 年全年營收 15.46 億元，毛利率 19.9%，年增 0.86 個百分點，稅後純益 1.34 億元，年增 101%，每股純益 2.52 元，股東會通過每股配發現金 3.02 元。佳穎今年首季首季財報營收 3.54 億元，稅後純益 3031 萬元，每股純益 0.53 元。