和大啟動事業群分割 機械事業部將獨立為新創公司

汽車傳動系統製造廠和大工業 (1536-TW) 今 (9) 日公布 5 月合併營收為 6.31 億元，月減 1.04%，年增 3.05%，為同期次高紀錄，和大指出，內部加速轉型，啟動事業群分割計畫，旗下生產齒輪加工設備的機械事業部將於 9 月 1 日起獨立分割為新創公司。

和大前 5 月合併營收為 29.83 億元，年增 5.32%，和大指出，隨著各車廠均朝電動車轉型發展，預期在 2027 年電動車將超越燃油車。

為因應電動車發展需求，和大近年積極建置新世代 AI 廠房，嘉義五廠新建工程預計 6 月底申請廠房使用執照，第三季設備安裝，第四季正式投產，可提高熱處理生產效率和製程瓶頸。

而大里廠區 1088 地號千坪土地於 5 月底取得建照，並同步展開擴廠計畫，預計 2024 年 9 月完工，將藉此重整大里廠區產能配置，提升製程競爭力。

此外，和大配合美系客戶在地製造的政策，已啟動美墨邊境覓地設廠的專案評估規劃，預計半年內決定廠址，最晚 2 年內第一期投產，以迎接未來電動皮卡、電動洲際卡車和自駕配送車隊等營運成長動能。

另外，和大也提到，內部加速轉型，啟動事業群分割計畫，旗下生產齒輪加工設備的機械事業部將於 9 月 1 日起獨立分割為新創公司，藉此進一步投入智慧機械設計和製造領域。

和大也將結合關係企業高鋒公司產銷平台，朝多元多角化發展，在嘉義大埔美園區建構全台最大 AI 智能化生產線的智慧工廠。