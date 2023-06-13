台積電跳空攀14個月新高價 市值衝破15兆元

美股收紅，其中費半指數更勁揚超過 3%，台積電 ADR(TSM-US) 周一大漲逾 4%，激勵台積電 (2330-TW) 今 (13) 日股價同步跳空開高，開盤即衝上 593 元，創 14 個月來新高價，市值也順利衝破 15 兆元。

受惠生成式 AI 需求爆發，外資近來相繼上調台積電目標價，喊上七字頭，美系外資指出，半導體受惠生成式 AI 爆發，推升輝達和超微 GPU 和 AI 客製化晶片需求，AI 運算市場將從今年的 430 億美元，3 倍暴增至 2027 年的 1250 億美元規模，半導體需求也將從 8% 同步翻倍至 15%。

歐系外資則認為，生成式 AI 利多尚未反應完畢，AI 加速器的龐大需求就是台積電未來 3-5 年的關鍵成長引擎，將推測合理股價拉上 740 元，並列入優先買進名單。

外資預期，生成式 AI 的 GPU+CPU 需求占台積電營收比重，將從 2023 年的 0.8％，成長至 2025 年的 3.2％，樂觀情境甚至上看 5％；若納入特殊應用晶片、網絡與周邊 IC，整體營收占比更可望逼近 1 成。

台積電受惠客戶拉貨力道回升，5 月營收也跟著回溫、達到 1765.37 億元，月增 19.4%，年減 4.9%，為 4 個月來新高；累計前 5 月營收 8330.7 億元，年減 1.9%。

