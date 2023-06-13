〈台股盤前要聞〉台股劍指萬七、金控5月獲利報喜 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。台股昨 (12) 日在台積電、鴻海 等權值股大漲下，盤中一度逼近萬七城下；5 月台股大漲近千點，挹注銀行、壽險財務操作收益，進而挹注金控獲利表現，14 家金控 5 月稅後純益 241.36 億元，較去年同期增加 56%。以下是今 (13) 日必看重要財經新聞。

權值股台積電、鴻海力挺多頭 台股漲 68 點收 16955 點 一度兵臨萬七城下

台股大盤昨 (12) 日在包括台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 及台達電 (2308-TW) 等權值股大漲力挺多頭格局下，指數盤中一度逼近 1 萬 7000 點城下，但消化市場賣壓，造成盤中指數震盪，終場上漲 68.97 點、收 16955.37 點，成交值 2868 億元。閱讀全文...

台股大漲金控前 5 月獲利 1356 億元、年減 33% 兩家金控翻倍成長

5 月台股大漲近千點，挹注銀行、壽險財務操作收益，進而挹注金控獲利表現，14 家金控 5 月稅後純益 241.36 億元，較去年同期增加 56%；累計前 5 月稅後純益 1356.41 億元，雖仍較去年同期減少 33.03%，衰退幅度有逐月縮小的趨勢。閱讀全文...

索尼明年擴大委外後段製程 同欣電營運進補

索尼 (SONY) 因自家後段產能不足，傳出擴大下單台積電 (2330-TW) 旗下采鈺 (6789-TW) 進行彩色濾光膜製程，業界看好，索尼進行完彩色濾光膜後，將在鄰近地區進行晶圓重組 (RW)，同欣電 (6271-TW) 為台灣產能最大業者，可望直接受惠。閱讀全文...

鎳供給過剩恐擴大抑制報價 不鏽鋼廠承壓

隨著印尼廠更多鎳冶煉廠投產，分析師認為，今年全球鎳供給過剩情況可能擴大，恐抑制鎳價走勢，跟鎳價高度連動的不鏽鋼廠同步受到影響。閱讀全文...

是方 IDC 新機房預售超乎預期 將成亞洲 AI、HPC 網路交換中心點

是方電訊 (6561-TW) 預計明年首季啟用的 LY2 綠能智慧 IDC 機房，原本規劃分三階段釋出容量與機櫃，不過在 AI、HPC 需求強勁推動下，國際客戶需求超乎預期，今年加速把 IDC 機房後階段的容量工程提前趕工完成，同時推升明年營運顯著跳增，並要將 LY2 IDC 機房打造成亞洲 AI、HPC 網路交換中心點。閱讀全文...

至上拿 AI 伺服器訂單 首年營收貢獻達 5%

隨著各家大廠積極搶進生成式 AI，對 AI 伺服器需求激增，IC 通路大廠至上 (8112-TW) 也接獲相關訂單，尤其在高速存取與運算需求提高下，也要求 DRAM 容量規格倍增、SSD 需求量提升，帶動今年 AI 伺服器營收貢獻從去年的幾乎沒有、提升至 5%。閱讀全文...

金管會約見陳淮舟 新壽增資列董事會重要任務

新光金 (2888-TW)9 日改選後經營權易主，金管會昨 (12) 日約見金控新董座陳淮舟並提出五大監理期待，其中最關鍵的是，要求金控必須將新壽增資列為首要任務。閱讀全文...

國際廢鋼反彈 豐興鋼筋睽違 3 個月調漲

豐興 (2015-TW) 昨 (12) 日開出本周盤價，美國、日本廢鋼同步上漲帶動，豐興廢鋼收購價每公噸上漲 200 元、鋼筋也調漲 200 元，睽違 3 個月開出漲盤，不過，型鋼基價下跌 500 元。閱讀全文...

