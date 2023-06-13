〈房產〉北市信義區大樓與公寓交易價相差近4成 居各行政區之冠

公寓價格往往比大樓來得實惠，但是在不同行政區之間，兩種產品的價格差異也會有所不同。房仲業者統計台北市 12 個行政區近一年公寓和大樓的平均單價和價差幅度，其中信義區、士林區、萬華區，大樓產品的單價均比公寓貴上 38% 以上。

而台北市中山區、北投區、松山區，大樓和公寓類型產品的單價差距幅度較小，約在 2 成上下。

根據資料顯示，信義區公寓和大樓的平均單價分別為 65.8 萬元和 92 萬元，單價差幅高達 39.7%，為台北市 12 個行政區中差幅最高者。其次為士林區，公寓和大樓的平均單價分別為 51.7 萬元和 71.9 萬元，差幅達 39.1%。第三名則是萬華區，差幅為 38.8%。顯示這三個區域內，公寓產品較大樓更顯實惠。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，信義區和士林區因幅員遼闊，區域內開發程度不一，導致住宅產品多元、價格落差亦大的現象。信義區是台北市重要的金融、商業和政治中心，因此有不少豪宅、高價大樓坐落此處。但在信義區中，象山、永春、吳興街等處，也有許多平價的公寓產品，使得信義區的公寓和大樓價差幅度位居台北市第一。士林區狀況亦同，士林、天母有不少豪宅大樓之外，但在天母、捷運沿線之外的地方，也有諸多平價的公寓產品可供選擇。

而萬華區則因開發早，區域內屋齡多超過 40 年，為台北市 12 個行政區中老屋佔比最高的區域之一。老舊房屋在房價上有其不利因素，再加上在地大樓產品相對稀少搶手，造成該區域大樓和公寓單價落差較大的情況。有意在這三個行政區購屋的民眾，若是預算有限，也許可以考慮低公設比、室內居住空間較大，CP 值更高的公寓產品。

至於台北市 12 行政區之中，公寓和大樓平均單價差幅最小者，分別是中山區的 19.2%、松山區的 21.7% 和北投區的 21.4%。三個行政區的差幅均在 2 成上下，相較其他行政區動輒三成上下的價格落差，明顯和緩。

陳金萍指出，中山區和松山區均位於台北市的精華地段，行政區內的住宅環境條件相對均質，使得大樓和公寓價格雙雙起漲，差幅有限。部分區域例如民生社區，甚至因為其獨特的社區氛圍、低人口密度特色，在房市中反而成為炙手可熱的物件。

而北投區則因位於台北市邊緣地帶，房價相對便宜，使得公寓和大樓產品的價格差距不大。有意在這三個行政區入手房屋的民眾，若是購屋資金仍有餘裕，不妨多加一點預算，就能入主大樓住宅。

同時，陳金萍提醒，公寓和大樓產品有各自的優勢特色，分別吸引不同需求的民眾。例如公寓常常因其公設比低、可使用空間大，以及房屋單價較為實惠等因素，吸引許多在意使用空間的消費者購入。

而大樓類型產品因備有電梯、公設齊全，大多也備有提供代收信件包裹、垃圾清運等服務，而受到民眾的青睞。消費者應審慎考量自身住居需求，選擇最適合自己的房屋類型，才能住得開心、住得長久。