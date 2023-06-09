〈能源盤後〉伊朗可望擺脫出口制裁 美方斥報導不實 油價收低但脫離盤中低點

原油期貨價格周四 (8 日) 收低，係因報導稱美國和伊朗可能即將就伊朗鈾濃縮和石油出口達成協議，令原油承壓，但在美方官員駁斥該報導虛假不實後，油價脫離盤中低點。

與此同時，交易員也對能源需求疲軟的前景持謹慎態度。

能源商品價格

7 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.24 美元或 1.7%，報每桶 71.29 美元，為最近月 WTI 期貨一周來最低收盤價，但已較盤中低點 69.03 美元回升。

8 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 99 美分或 1.3%，報每桶 75.96 美元，為 6 月 1 日以來最低收盤價。

7 月交割的汽油期貨價格下跌 1.1%，收每加侖 2.61 美元。

7 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.5%，收每加侖 2.39 美元。

7 月交割的天然氣期貨價格上漲 1%，收每百萬 Btu 2.35 美元。

市場驅動力

分析師將周四油價下跌歸因於一份報導，該報導引用兩處知情的消息來源，稱美伊將達成有關減免制裁的臨時協議。根據報導，該協議將要求伊朗停止其 60% 及以上的鈾濃縮活動，作為回報，伊朗將被允許每日出口多達 100 萬桶石油。

價格期貨集團高階級市場分析師 Phil Flynn 認為，對石油來說，現階段只是情緒反應，事實上該消息並不那麼悲觀，「因為伊朗一直在出售石油已經不是什麼大秘密了」。

然而，路透社報導，白宮國家安全委員會發言人駁斥該報導，稱其「虛假且具有誤導性」。

在該消息見報前，投資者對能源的擔憂情緒已令油價在周四交易中承壓。

Zaye Capital Markets 投資長 Naeem Aslam 表示，實際上最重要的仍是需求狀況。OPEC + 在市場上發揮著重要的積極作用，上周末宣布現行減產措施沿用至 2024 年以外，沙烏地阿拉伯也自願自 7 月起再減產 100 萬桶 / 日。「但世界需要的是更多的需求。」

與此同時，天然氣期貨周四收高，係因上周供應量增加程度低於預期。

美國能源情報署 (EIA) 周四公布，上周 (6/2 止) 美國儲存的天然氣供應量增加 1040 億立方英呎。根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周天然氣供應量增加 1140 億立方英呎。

但該數據包含對一些天然氣儲存量的修正，包括自工作氣體重新歸類為基礎氣體的相關數據修正。工作氣體是市場上可用的氣體數量，而基礎氣體的定義是在供應撤出的季節，用以維持適足的儲層壓力和輸送率所需的天然氣量。

EIA 表示，該重新分類導致上周非鹽中南部地區的工作天然氣庫存減少 140 億立方英呎，因此上周隱含流量是工作天然氣庫存增加 1180 億立方英呎。