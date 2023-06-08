〈能源盤後〉中國原油進口增加 美原油供應小幅下降 原油收高

原油期貨價格周三 (7 日) 收高，在數據顯示中國 5 月份原油進口增加 (但整體進口下降) 後獲得支撐。

美國能源資訊署 (EIA) 數據顯示，上周原油庫存下降程度低於預期，這也有助於支撐油價上漲，儘管該數據也顯示石油產品庫存增加。

能源商品價格

7 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 79 美分或 1.1%，報每桶 72.53 美元。

8 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 66 美分或 0.9%，報每桶 76.95 美元。

7 月交割的汽油期貨價格上漲 3%，收每加侖 2.64 美元。

7 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.4%，收每加侖 2.40 美元。

7 月交割的天然氣期貨價格上漲 3%，收每百萬 Btu 2.33 美元。

供應數據

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示，EIA 周三公布的數據整體看漲，因其顯示美國煉油廠必須真正加快行動，且其活動達到 2019 年 8 月以來的最高水準，表明產品需求極度強勁且優於大眾預期。EIA 周三表示，上周美國煉油廠以其可運營能力的 95.8% 運行。

EIA 報告指出，上周 (6/2 止) 美國商業原油庫存小幅下降 50 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師先前平均預期上周美國商業原油庫存下降 100 萬桶。美國石油協會 (API) 周二稍晚公布，上周美國商業原油庫存下降 170 萬桶。

EIA 報告也包括，上周汽油庫存增加 270 萬桶，蒸餾油庫存增加 510 萬桶。分析師先前預期，上周汽油庫存增加 75 萬桶，蒸餾油庫存增加 100 萬桶。

根據 EIA，俄克拉荷馬州庫欣紐約商品交易所交割中心的原油庫存上周增加 170 萬桶，而戰略石油儲備 (SPR) 的石油庫存減少了 190 萬桶。

與此同時，EIA 數據顯示，上周美國石油總產量每日增加 20 萬桶，達到 1240 萬桶 / 日。

EIA 周二發布月報，預測今明兩年美國石油產量將創歷史新高，並表示 OPEC + 減產決議延長至 2024 年底，將令全球供應收緊，因此也上修了今明兩年的 WTI 和 Brent 原油價格預期。

EIA 也上修汽油零售價格預期，但下調了天然氣價格預期。

其他市場驅動力

在 EIA 發布供應報告時，石油價格已經走高，係因稍早交易員評估中國發布最新進出口數據，便已出現漲勢。

交易員關注原油進口量月度表現。中國海關總署周三公布，中國 5 月出口年減 7.5%，較上月 8.5% 的年增率大幅下降，華爾街分析師預期中值為年減 1%。中國進口年減 4.5%，較上個月的 7.9% 年減率縮小，華爾街預期中值為年減 8.1%。

但 ING 大宗商品分析師 Warren Patterson 和 Ewa Manthey 指出，數據顯示，中國 5 月原油進口量恢復至 5144 萬噸，即每日約 1216 萬桶，月增 17% 且年增 12%。

「中國需求放緩一直是近期原油市場的主要擔憂，而石油進口復甦可望提供石油市場一些安慰。」他們寫道。

然而，Velandera Energy Partners 的董事總經理 Manish Raj 表示，就目前而言，「聰明資金仍在觀望，等著更多令人信服的需求回升或供應真正下降的數據出現。但目前這兩方面都難下定論，缺乏明確跡象。」