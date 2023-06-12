群創子公司CarUX 取得全球首張車用智能顯示器網路安全認證

面板大廠群創 (3481-TW) 今 (12) 日宣布，子公司 CarUX 取得全球首張車用智能顯示器網路安全認證，獲得 TUV NORD 北德汽車網絡安全國際標準 ISO/SAE 21434 證書。

群創表示，CarUX 近年來積極布局智慧車用領域，為提供高效能、高可靠性、高穩定性的智慧車用產品，將創新智慧應用解決方案輸出國際市場，也獲歐美汽車大廠肯定，成為國際車用 Tier 1 供應商。

CarUX 從產品設計開發到生產製造，將車用網絡資訊安全規範成功整合至各個設計開發環節中，達到聯網汽車對供應鏈支持安全設計 (Security by design) 要求，實踐車用客戶提供全方位的解決方案與承諾。

TUV NORD 指出，導入 ISO/SAE 21434 國際標準，旨在解決汽車產業的網絡安全問題，也是符合 ECE R155 聯合國歐洲經濟委員會的車輛法規要求：車輛網絡安全系統管理對供應鏈的要求。

除了 TUV NORD ISO/SAE 21434 Cybersecurity 車用網絡安全認證，CarUX 也已通過 ASPICE 汽車產業的軟體流程改進和能力測定標準與 ISO 26262 汽車功能安全最高等級體系認證，以及 TISAX 汽車產業可信資訊交換驗證認證。