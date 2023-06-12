〈電信三雄財報〉台灣大5月每股賺0.35元 前5月1.65元

電信三雄陸續公告自結數，台灣大 (3045-TW) 在行動服務、固網數據、雲端等服務助攻下，5 月營收也有雙增表現，每股純益 0.35 元，累計前 5 月每股賺 1.65 元。

台灣大表示，5 月行動服務營收年增 5%，創 2019 年 8 月以來新高，除了 5G 滲透率持續提升，漫遊收入亦較去年同期成長，帶動智慧型月租用戶 ARPU 連 24 個月年成長，達 2.3%。

此外，在固網數據及雲端等服務助攻下，5 月電信服務營收創四年以來新高，逼近 41 億元，並維持 6% 的年成長；累計前 5 月電信營業利益年增 4%。

台灣大 5 月營收 147.8 億元，月增 8%、年增 5%；EBITDA 29.5 億元，月增 0.3%、年減 0.7%；稅後純益 9.7 億元，月增 2%、年增 2%，每股純益 0.35 元。

累計前 5 月營收 714.8 億元，年增 7%；EBITDA 144.9 億元，年增 1.5%；稅後純益 46.4 億元，與去年同期相當，每股純益 1.65 元。

財務長兼發言人張家麒表示，台灣大 5 月 22 日首次發行社會責任債券，金額新台幣 65 億元，票面利率 1.537%，5 年期，所募集資金將用於持續提升 5G 人口涵蓋率、5G 服務普及率及優化山區行動通信訊號服務品質，同時提高長債比重。