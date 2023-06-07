〈台股盤前要聞〉台積電迎下波成長、被動元件恐再調整兩季 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。台積電董事劉德音指出，今年部分終端需求已回升，雖然營運可能有少許負成長，但已準備好迎接明年開始、下一波很好的成長；國巨董事長陳泰銘則坦言，目前看景氣走勢不會是 V 型，應該是 L 型，被動元件產業估計還要修正兩季，以下是今 (7) 日必看重要財經新聞。

台積電劉德音：前景十分光明 已準備好迎接下波很好的成長

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 昨 (6) 日召開股東會，為疫情以來首度開放股東與媒體現場參與，董事長劉德音致詞時表示，台積電前景十分光明，今年部分終端需求已逐漸回升，雖然營運可能有少許負成長，但已準備好迎接明年開始、下一波很好的成長。閱讀全文...

另外，對於現有先進製程封裝產能是否能滿足 AI 相關需求，劉德音指出，最近因生成式 AI 需求增加，許多訂單湧現，需求遠大於產能；總裁魏哲家也補充，正在擴產中，希望速度越快越好。閱讀全文...

國巨陳泰銘：景氣走勢估呈現 L 型 被動元件產業還要修正兩季

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 昨 (6) 日召開股東會，董事長陳泰銘表示，目前看景氣走勢不會是 V 型，應該是 L 型，被動元件產業估計還要修正兩季，不過，國巨目前大部分生意都在高階領域，還能維持一定量能跟營運績效。閱讀全文...

蘋果 WWDC：頭戴裝置 Vision Pro 亮相、史上最大 MacBook Air、iOS 17

蘋果於台灣時間周二 (6 日) 凌晨 1 點舉行今年全球開發者大會 (WWDC23)，萬眾矚目的頭戴裝置 Vision Pro 終於亮相，沒有蹩腳的硬體控制器，全憑使用者的聲音、眼神和手勢操作，售價為 3,499 美元，預估明年初上市。與此同時，蘋果還和迪士尼就 Vision Pro 內容建立合作關係。閱讀全文...

蘋果推 Vision Pro 王雪紅：歡迎加入 XR 領域

蘋果 (AAPL-US) 今年全球開發者大會 (WWDC23) 上推出首款 AR 頭戴式裝置 Vision Pro，號稱是繼 iPhone 後的重要產品，對此，宏達電 (2498-TW) 董事長暨 VIVE 創辦人王雪紅表示，誠摯歡迎 Apple 也加入 XR 領域，並期待建構獨一無二的體驗。閱讀全文...

新光金經營權是否變天 金管會緊盯這些事

新光金 (2888-TW) 經營權之爭本週五 (9 日) 是否變天備受矚目，金管會銀行局副局長童政彰昨 (6) 日表示，公司經營團隊的產生，有相關市場運作機制及規範，金管會重視的是過程中必須確保以公司利益為前提。閱讀全文...