〈電信三雄財報〉遠傳5月EPS 0.27元 連23個月成長 累計每股賺1.4元

遠傳 (4904-TW) 今 (12) 日公告自結數，受惠客戶穩定升級 5G，行動通訊業務持續成長，加上母親節促銷活動推升下，5 月營收呈現雙增，每股純益 0.27 元，連 23 個月成長；累計前 5 月每股賺 1.4 元。

遠傳 5 月營收 73.35 億元，月增 2.6%、年增 5%；EBITDA 26.1 億元，月減 0.5%、年增 1.6%；稅後純益 8.91 億元，月減 1.2%、年增 13.2%，每股純益 0.27 元。

前 5 月營運表現方面，累計營收達 367.9 億元，年增 2.9%；EBITDA 131.77 億元，年增 4.3%；稅後純益 45.47 億元，年增 18.4%，每股純益 1.4 元，上半年財測目標至 5 月底已累積達成 93.4%。

回顧 5 月營運，遠傳攜手子公司數聯資安於亞太區指標性資安盛事「CYBERSEC 2023 臺灣資安大會」，提供企業防駭、打詐完整攻防教戰，此外，與數聯資安、淡江大學共同推出「新資訊安全學程」。

遠傳也以持續發揮遠傳「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網) 核心技術，全台首創「AI 預測詐騙自動偵測系統」，與政府、產業通力合作消滅詐騙勢力。

海外布局方面，與以色列資安大廠 Allot 合作，推出「遠傳守護網」，自動阻擋釣魚網站、惡意程式、病毒等資安風險，保護用戶遠離駭客威脅。