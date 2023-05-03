〈遠傳法說〉本季營運展望佳 ICT業務全年成長10%

遠傳 (4904-TW) 今 (3) 日召開線上法說，展望後市，總經理井琪表示，第一季營運表現亮眼，第二季到目前為止來看都很好，此外，持續拓展 ICT 資通訊業務，全年業績維持成長 10%。

新經濟表現方面，第一季業務營收超越財測 2%，其中企業客戶占比達到 51%，尤其 ICT 資通訊業務獲利年增 11%，包含資訊安全服務營收年增 32%、系統整合專案營收年增 27%。

井琪說明，第一季新經濟成長力道不像過去強勁，主因是旗下智慧能源管理系統 (EMS) 去年同期拿下 10 億元規模的大型專案、營收貢獻 3 億元，墊高基期，不過政府的大型 ICT 專案就是依照完工時間、認列營收。

井琪看好，儘管 ICT 資通訊業務不會規律的有業績貢獻，但整體業務表現持續強勁、非常驚人，目標全年營運維持 10% 成長。

回顧第一季營運表現，遠傳 EBITDA 79.5 億元，再次創下 2018 年第四季以來新高，年增 5%，連續八季正成長；稅後純益 27.5 億元，創六年同期新高，每股純益 0.85 元。單季營收、EBITDA、每股純益皆超越財測目標，分別為 102.1%、103.3% 和 116.8%。

遠傳行動通訊業務受惠於 5G 持續成長和疫後解封帶動之漫遊及預付卡營收增長，第一季行動服務營收年成長率達 3.3%，連續八季正成長，月租型用戶每月平均貢獻度 (ARPU) 持續穩居業界第一、第一季年成長率為 3.1%，客戶流失率創下歷史新低、為 0.86%。在用戶穩定升級 5G 的帶動下，遠傳 5G 用戶數穩健攀升，滲透率突破 34%。

企業資通訊需求為遠傳營收注入成長動能，主要包含發電廠計量監控和工單自動化系統的能源管理平台、國家博物館歷史建築監測平台、台北市交通號誌不斷電系統等。